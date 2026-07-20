Parque del Jaguar: ¿Cuánto cuesta una visita completa con los nuevos precios?

A partir de este lunes 20 de julio de 2026, las y los mexicanos podrán ingresar de manera gratuita al Parque del Jaguar, en Tulum, como parte de una medida impulsada por el Gobierno Federal para fortalecer el turismo nacional y facilitar el acceso a este espacio natural.

El anuncio fue realizado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien señaló que esta acción es resultado del trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las necesidades de la población.

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Zona arqueológica

Aunque el ingreso al Parque del Jaguar será gratuito para los visitantes nacionales, quienes deseen recorrer la Zona Arqueológica de Tulum deberán cubrir una tarifa de 80 pesos, de lunes a sábado.

Los domingos, el acceso a la zona arqueológica será gratuito para las y los mexicanos, manteniendo el programa de entrada libre ese día.

En el caso de los visitantes internacionales, la tarifa para ingresar a la Zona Arqueológica de Tulum será de 165 pesos.

Transporte

Las autoridades también informaron que el servicio de carritos eléctricos dentro del Parque del Jaguar continuará disponible con un costo de 20 pesos por persona, tarifa aplicable para quienes decidan utilizar este medio de transporte durante su recorrido.

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Visitantes nacionales

Entrada al Parque del Jaguar: Gratis.

Gratis. Zona Arqueológica de Tulum: 80 pesos (de lunes a sábado).

80 pesos (de lunes a sábado). Domingos: Entrada gratuita a la Zona Arqueológica.

Entrada gratuita a la Zona Arqueológica. Carritos eléctricos: 20 pesos por persona.

Visitantes internacionales