Seguridad y turismo, ejes de la gira de Claudia Sheinbaum por Quintana Roo

Durante su conferencia matutina realizada en la Zona Militar Número 12 de Tulum, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un reforzamiento de la estrategia federal para enfrentar el sargazo, con la incorporación de más embarcaciones para recolectarlo en altamar, la instalación de nuevas barreras de contención y un plan para aprovechar la macroalga en la elaboración de fertilizantes, biomasa y materiales de construcción.

Acompañada por autoridades estatales y parte de su gabinete, la Mandataria colocó el combate al recale de sargazo como uno de los ejes de su gira por el estado, al reconocer que se trata de uno de los principales desafíos ambientales y turísticos para Quintana Roo.

“Queremos recoger el sargazo antes de que llegue a la playa”, afirmó y explicó que la prioridad es impedir que la macroalga alcance la costa, donde comienza su descomposición y genera ácido sulfhídrico, lo que complica su retiro y provoca afectaciones ambientales y económicas.

Precisó que la Secretaría de Marina fortalecerá las labores en el mar con nuevas embarcaciones sargaceras y una ampliación del sistema de barreras, con el propósito de interceptar el alga antes de que toque tierra.

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“Cuando llega a la playa ya está descompuesto; por eso lo importante es recogerlo en el mar”, sostuvo la Presidenta, al justificar el cambio de estrategia para privilegiar la contención en altamar.

Adelantó además que sostendrá un encuentro con empresarios hoteleros para coordinar acciones y fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno federal, el Estado y la iniciativa privada.

“Vamos a trabajar con los hoteleros para colocar más barreras y mejorar todo el sistema de recolección”, señaló.

La Presidenta indicó que el objetivo no sólo es retirar el sargazo, sino convertirlo en una oportunidad de desarrollo mediante un esquema de economía circular.

“Queremos darle un uso productivo al sargazo; que deje de ser únicamente un problema y pueda convertirse en fertilizantes, materiales de construcción, biomasa y otros productos”, expuso.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que diariamente llegan hasta 9 mil toneladas de sargazo a las costas quintanarroenses, por lo que el Gobierno federal busca retirar en altamar entre 2 mil 500 y 6 mil cada día para reducir significativamente el volumen que alcanza las playas.

Añadió que la recolección en el mar permite aprovechar la macroalga antes de que pierda sus propiedades por el proceso de descomposición.

Freno al crimen

En el marco de la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Tulum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de la estrategia de Seguridad aplicada en Quintana Roo, la cual ha permitido la detención de 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de 6 mil 600 kilogramos de droga, 760 armas de fuego y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas.

El funcionario precisó que estos resultados corresponden al periodo del 1 de octubre del 2024 al 30 de junio del 2026 y son resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, con el propósito de reducir la delincuencia, detener a generadores de violencia y debilitar las estructuras operativas y financieras de los grupos criminales.

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García Harfuch explicó que la estrategia no sólo busca combatir a las organizaciones criminales, sino también proteger a menores de edad, prevenir la trata de personas, evitar el reclutamiento de adolescentes por parte de la delincuencia y garantizar condiciones de seguridad para la población y los visitantes del estado.

En ese contexto, informó que únicamente durante el primer semestre del 2026 se llevaron a cabo 25 operativos relevantes, en los que fueron detenidas 63 personas y se aseguraron 60 armas de fuego, 2 mil 400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilogramos de cocaína, 107 kilogramos de otras drogas y más de 3 mil 700 dosis de distintos narcóticos.

Entre los principales golpes al crimen organizado destacó la captura, en operativos realizados en Benito Juárez y Playa del Carmen, de cinco objetivos prioritarios buscados por autoridades de Estados Unidos y países europeos, todos con ficha roja de Interpol.

A ello se sumó la detención del ciudadano canadiense Maxime Joseph “N”, requerido mediante una orden de extradición por presuntos delitos de fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Informó que en Playa del Carmen fueron detenidos nueve integrantes de una célula delictiva, entre ellos Miguel “N”, señalado como presunto responsable de ordenar al menos siete ataques armados contra establecimientos comerciales.

En otra acción coordinada, desarrollada de manera simultánea en Michoacán, Jalisco y Quintana Roo, fueron cumplimentadas siete órdenes de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero.

Añadió que en Benito Juárez también fue detenido Alejandro Mario “N” por presunta defraudación fiscal, así como un integrante de una organización criminal que transportaba 12 kilogramos de cocaína ocultos en el respaldo de una silla de ruedas.

Mientras que en un operativo distinto, realizado en ese mismo municipio, fueron capturadas 10 personas, además del aseguramiento de armas largas, una corta, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Respecto a Tulum, García Harfuch informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”, acusado del delito de trata de personas por presuntamente involucrar a menores de edad en actividades ilícitas, acción que, dijo, forma parte de la prioridad del Gobierno de México para proteger a la infancia y combatir ese delito.

Aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantendrán las labores de inteligencia, investigación y coordinación con el Gobierno de Quintana Roo para detener a quienes operen al margen de la ley.

Anuncio de una estrategia integral

Como parte de su gira de trabajo por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una estrategia de 10 acciones para fortalecer a Tulum como destino turístico, que contempla acceso gratuito al Parque del Jaguar para visitantes nacionales, la reducción en las tarifas de ingreso a la zona arqueológica, mejoras en la movilidad, mayor conectividad y una coordinación permanente entre autoridades y el sector empresarial.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria explicó que las medidas surgieron de la reunión que sostuvo con empresarios, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, con quienes acordó establecer una ruta de trabajo para atender las principales necesidades del destino.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que por instrucción de la Presidenta se instaló una mesa permanente de coordinación entre dependencias federales, el Gobierno de Quintana Roo y representantes del sector con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos y consolidar un modelo de desarrollo ordenado.

Entre las acciones destaca el acceso gratuito al Parque del Jaguar para visitantes nacionales, además de una reducción en las tarifas de ingreso a la zona arqueológica, que quedarán en 80 pesos para mexicanos y 265 para extranjeros, manteniéndose la entrada sin costo los domingos para el turismo nacional.

La funcionaria agregó que el parque contará con un sistema de transporte eléctrico para facilitar la movilidad y reducir el impacto ambiental, mientras que la Guardia Nacional brindará atención y orientación turística para reforzar la seguridad de los visitantes.

El plan también contempla la construcción de un estacionamiento en el acceso sur del Parque del Jaguar, la implementación de un nuevo sistema de transporte público, el fortalecimiento de la certificación de prestadores de servicios y el impulso de nuevas rutas aéreas para mejorar la conectividad del destino, además de reforzar el enlace entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro de la ciudad.

Rodríguez Zamora adelantó que en noviembre será inaugurada una experiencia de iluminación en la zona arqueológica de Tulum, proyecto que permitirá ampliar la oferta turística nocturna y estará acompañado de un corredor artesanal y cultural, así como de una agenda permanente de actividades deportivas, gastronómicas, culturales y de turismo comunitario.

Añadió que la estrategia incluye mantener la promoción nacional e internacional del destino, fortalecer la limpieza y recolección de sargazo, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y dar seguimiento permanente a las acciones mediante la mesa de coordinación instalada por el Gobierno federal.

Sostuvo que el objetivo es consolidar un modelo turístico más ordenado, competitivo y accesible, mediante el trabajo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.