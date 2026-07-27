Manglares de Cozumel están en riesgo; hasta el 25% presentan daños por contaminación y especies invasoras

A pesar de que más del 70 por ciento de la isla está bajo esquemas de protección, estimaciones basadas en datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, advierten que entre el 15 y el 25% de la superficie original de manglar ya presenta daños o un severo deterioro debido a las afectaciones asociadas con la expansión urbana y turística, contaminación del acuífero y presencia de especies invasoras, señalaron ambientalistas locales.

Lupita Martín, representante de Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, señaló que el crecimiento inmobiliario y turístico representa una de las principales presiones sobre estos ecosistemas, particularmente cuando las construcciones modifican la vegetación, dunas, humedales o los flujos naturales del agua.

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“El manglar necesita mantener su dinámica natural y la conexión con otros ecosistemas. Cuando se rellena se modifica el terreno o llegan contaminantes, comienzan las afectaciones”, explicó.

Agregó que otro factor corresponde a las descargas y filtraciones de aguas residuales hacia el subsuelo. Debido a las características del terreno de Cozumel, advirtió sobre la importancia de evitar contaminantes que puedan alcanzar el acuífero y, posteriormente, los ecosistemas costeros.

Jenni Chan, ambientalista, explicó que los humedales cumplen diversas funciones ecológicas, entre ellas servir como refugio y zona de reproducción para distintas especies, retener sedimentos y contribuir a disminuir los efectos del oleaje y las tormentas en determinadas áreas costeras. “Existe una conexión entre el acuífero, el manglar, pastos marinos y arrecifes. Las alteraciones en uno de estos ambientes pueden generar efectos sobre los demás, por eso la conservación debe analizarse de manera integral”, dijo.

Como parte de estas acciones se desarrollan labores de recuperación en zonas como laguna Colombia, dentro de Punta Sur; incluyen la restauración de los flujos hidrológicos y otras intervenciones destinadas a favorecer la regeneración de este ecosistema.

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Manuel Sánchez, participante en actividades ambientales, consideró que la rehabilitación debe ir acompañada de medidas preventivas. “Recuperar una zona requiere tiempo; por eso también es necesario evitar nuevos daños y mantener vigilancia sobre los humedales”, dijo.

Los entrevistados agregaron que la preservación dependerá tanto de los programas de restauración como del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables a nuevos desarrollos y a las actividades en las zonas costeras.