Biólogos documentan contaminación de manglares por descargas de planta de tratamiento en Cozumel

El caso de presunta contaminación en la Laguna Ciega por posibles descargas asociadas a la planta de tratamiento San Miguelito, en Cozumel, ha escalado hasta la participación de biólogos extranjeros que realizan observaciones y análisis del cuerpo de agua en la zona.

En el área se ha documentado la presencia constante de equipos de investigación nacionales y extranjeros que realizan muestreos y estudios ambientales, en medio de señalamientos sobre afectaciones a manglares y a la calidad del agua.

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Trabajadores del lugar señalan que cada semana llegan grupos de investigación para la toma de muestras. Indicaron que, de acuerdo con lo que les han comentado los investigadores extranjeros, los análisis realizados han detectado parámetros como coliformes fecales (E. coli), nitrógeno y fosfatos, asociados a posibles descargas de aguas residuales.

“Lo que encontraron los biólogos y ambientalistas nos dejó sorprendidos, es una situación grave que durante años se dejó pasar, ahora hay una contaminación”, señaló David García, trabajador del área.

El manglar, considerado un ecosistema clave para la protección costera y la reproducción de especies marinas, ha sido uno de los puntos señalados por su vulnerabilidad ante este tipo de contaminantes. El biólogo Carlos Peralta explicó que su deterioro puede generar efectos ambientales de mayor alcance debido a su función ecológica.

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Habitantes de la zona también manifestaron preocupación por las condiciones del cuerpo de agua. “Nos preocupa porque es un área que siempre ha estado limpia. Ahora vemos cambios en el agua y eso no es normal”, comentó Joaquín Hernández, habitante de la zona norte.

En contraste, autoridades municipales han señalado que el problema tiene antecedentes vinculados a la falta de mantenimiento en administraciones anteriores, y aseguran que actualmente se han destinado más de 160 millones de pesos para la rehabilitación de la planta, además de inversiones para ampliar su capacidad operativa.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) informó que la planta opera dentro de parámetros normales y descartó, tras supervisiones, la existencia de fugas o riesgos ambientales.

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Las posturas entre los reportes oficiales y los estudios en curso han derivado en una mayor atención al caso, que ahora involucra también la participación de biólogos extranjeros en el análisis del ecosistema.

Ante ello, se ha planteado la necesidad de inspecciones independientes y la publicación de resultados de monitoreo ambiental que permitan esclarecer las condiciones del sistema.

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