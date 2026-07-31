Pescadores de Campeche denuncian presuntas amenazas y deciden no asistir al Quinto Informe de Gobierno

Al asegurar que no existen condiciones para una libre manifestación y una asistencia segura, además de denunciar presuntas amenazas directas contra sus representantes y la infiltración de grupos de choque para desestabilizar su movimiento, pescadores ribereños e integrantes de sociedades cooperativas de Champotón, Seybaplaya, Villamadero, Lerma, San Román, 7 de Agosto, Camino Real e Isla Arena confirmaron que no asistirán al Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo, ceremonia en la que se prevé anunciar un incremento a los apoyos por veda y baja captura para el sector pesquero.

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La decisión contrasta con las protestas que desde hace varias semanas mantienen en el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, donde han exigido precisamente un aumento en los recursos destinados al programa de veda y baja captura. Ahora, pese a que el anuncio de dicho incremento se realizaría durante el informe, los hombres de mar optaron por no presentarse al evento oficial.

José Huicab Fernández y Francisco Cambranis Méndez, de San Román; Juvencio Pastrana Bolívar y Fernando Caballero Acal, del 7 de Agosto; Abraham Martínez Caamal, de Lerma; Carmen Vivas Valles y José Arceo Ganzo, del Camino Real; Gustavo Chan Cocom, Fidel Puc Huchin, Javier Cosgalla Delgado y Manuel Jesús Aguilar, de Champotón; Mario Quen Cruz y Javier Collí Ac, de Villamadero; y Víctor Martínez Aguilar y Manuel Jesús Mut, de Seybaplaya, señalaron que la decisión fue tomada para salvaguardar la integridad de los representantes de las comunidades pesqueras.

Líderes pesqueros priorizaron salvaguardar la integridad física de los representantes comunitarios. / Por Esto!

Hicieron referencia a los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, cuando una integrante de un colectivo feminista fue detenida y vinculada a proceso por diversos delitos, entre ellos motín, caso que consideran un antecedente que incrementa la preocupación del sector pesquero.

Ante este panorama, informaron que darán seguimiento al mensaje gubernamental a través de los medios de comunicación y, una vez que se conozca oficialmente el monto que será destinado al apoyo por veda y baja captura, fijarán una postura pública.

Los pescadores reiteraron que mantienen disposición al diálogo institucional y que continuarán las gestiones para obtener el apoyo de combustible destinado al sector mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, PACMA, de Petróleos Mexicanos, Pemex. Finalmente, solicitaron que el Gobierno del Estado mantenga abiertas las mesas de trabajo en un marco de respeto y colaboración, a fin de transparentar el destino de los recursos y garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los pescadores ribereños de Campeche.

JGH