Pescadores de Campeche denuncian presuntas amenazas y deciden no asistir al Quinto Informe de Gobierno

Al asegurar que no existen condiciones para una libre manifestación y una asistencia segura, además de denunciar presuntas amenazas directas contra sus representantes y la infiltración de grupos de choque para desestabilizar su movimiento, pescadores ribereños e integrantes de sociedades cooperativas de Champotón, Seybaplaya, Villamadero, Lerma, San Román, 7 de Agosto, Camino Real e Isla Arena confirmaron que no asistirán al Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo, ceremonia en la que se prevé anunciar un incremento a los apoyos por veda y baja captura para el sector pesquero.
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La decisión contrasta con las protestas que desde hace varias semanas mantienen en el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, donde han exigido precisamente un aumento en los recursos destinados al programa de veda y baja captura. Ahora, pese a que el anuncio de dicho incremento se realizaría durante el informe, los hombres de mar optaron por no presentarse al evento oficial.
José Huicab Fernández y Francisco Cambranis Méndez, de San Román; Juvencio Pastrana Bolívar y Fernando Caballero Acal, del 7 de Agosto; Abraham Martínez Caamal, de Lerma; Carmen Vivas Valles y José Arceo Ganzo, del Camino Real; Gustavo Chan Cocom, Fidel Puc Huchin, Javier Cosgalla Delgado y Manuel Jesús Aguilar, de Champotón; Mario Quen Cruz y Javier Collí Ac, de Villamadero; y Víctor Martínez Aguilar y Manuel Jesús Mut, de Seybaplaya, señalaron que la decisión fue tomada para salvaguardar la integridad de los representantes de las comunidades pesqueras.
Hicieron referencia a los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, cuando una integrante de un colectivo feminista fue detenida y vinculada a proceso por diversos delitos, entre ellos motín, caso que consideran un antecedente que incrementa la preocupación del sector pesquero.
Ante este panorama, informaron que darán seguimiento al mensaje gubernamental a través de los medios de comunicación y, una vez que se conozca oficialmente el monto que será destinado al apoyo por veda y baja captura, fijarán una postura pública.
Los pescadores reiteraron que mantienen disposición al diálogo institucional y que continuarán las gestiones para obtener el apoyo de combustible destinado al sector mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, PACMA, de Petróleos Mexicanos, Pemex. Finalmente, solicitaron que el Gobierno del Estado mantenga abiertas las mesas de trabajo en un marco de respeto y colaboración, a fin de transparentar el destino de los recursos y garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los pescadores ribereños de Campeche.
JGH