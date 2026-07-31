Arranque tibio de la pulpeada en Champotón: Pocos ribereños alistan lanchas para la temporada 2026

A escasas horas para que inicie la temporada de pulpo 2026, algunos ribereños, en realidad muy pocos, están dando mantenimiento a sus respectivas lanchas para emprender esta pesquería de manera gareteada; es decir, utilizando las artes de pesca permitidas en el litoral de Champotón.

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Tentativamente, comenzarán a trabajar dentro de ocho días después del arranque oficial de la temporada, realizando viajes cortos dentro del litoral local.

Así lo dio a conocer el ribereño José Ernesto, quien reconoció que serán muy pocos pescadores los que van a trabajar esta actividad, aunque aseguró que sí hay molusco por la zona, aunque no en grandes cantidades.

“Sí hay, sí hay. Lo que pasa es que siempre dicen que no hay, pero sí hay. Poco, pero sí hay. Se puede encontrar aproximadamente como a unos 6 o 10 kilómetros de la costa”, comentó.

Tras un recorrido por una de las zonas del puerto de Champotón, se observaron varios navíos sin motores, señal de que los propietarios ya se los llevaron a alguna entidad porteña del estado de Yucatán. Hay otras más que ya están acondicionadas con sus respectivas artes de pesca, quizá unas siete lanchas, las cuales emprenderán viajes largos en la zona del litoral de Isla Arena, municipio de Calkiní.

JGH