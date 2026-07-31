UNAM alerta por comunicado falso sobre nuevo examen presencial de ingreso a licenciatura 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió sobre la circulación de un comunicado falso que asegura que aplicará un examen de control presencial a las personas seleccionadas en el concurso de ingreso a licenciatura 2026.

El documento apócrifo utiliza el escudo, los colores institucionales y el nombre de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para aparentar que se trata de información oficial. Además, señala que quienes supuestamente aprueben esa evaluación podrán continuar con el proceso y presentar después un examen diagnóstico.

Sin embargo, la propia Universidad desmintió el contenido y colocó sobre la imagen la advertencia “Falso”, por lo que pidió a los aspirantes no compartirla ni tomar decisiones con base en información difundida fuera de sus plataformas institucionales.

¿Qué dice el comunicado falso atribuido a la UNAM?

El documento asegura que las personas seleccionadas y quienes obtuvieron un número elevado de aciertos deberán realizar un nuevo examen presencial debido a las irregularidades detectadas en la evaluación en línea.

También afirma que las fechas, sedes y requisitos aparecerán próximamente en el portal de la DGAE. No obstante, esta información no corresponde a un anuncio oficial de la Universidad.

Noticia Destacada Examen de control para ingresar a la UNAM 2026: ¿quiénes deberán presentarlo?

La página del proceso de ingreso a licenciatura 2026 concentra las convocatorias, cronogramas, resultados y avisos válidos para los aspirantes. Hasta el momento de la consulta, no mostraba una convocatoria con las características descritas en la imagen falsa.

¿Qué ha confirmado oficialmente la UNAM sobre el examen de ingreso?

La UNAM sí instaló una Comisión Técnica para revisar el procedimiento y los resultados del concurso de selección, después de las denuncias por posibles irregularidades durante la aplicación de la prueba en línea.

El rector Leonardo Lomelí solicitó a los especialistas analizar la información disponible y proponer una ruta que otorgue certeza a miles de jóvenes. La Comisión tiene facultades para requerir datos adicionales y llamar a las personas funcionarias involucradas en la organización del proceso.

La institución también suspendió provisionalmente las inscripciones de primer ingreso mientras concluye la revisión. Esa medida busca proteger la igualdad entre los participantes y evitar que continúe el proceso antes de contar con conclusiones técnicas.

⚠️ Infórmate a través de los canales oficiales de la Universidad. Este comunicado que circula en redes sociales no fue emitido por la UNAM.

No compartas información no verificada 👇. pic.twitter.com/EiT9eHts4n — UNAM (@UNAM_MX) July 31, 2026

¿Cómo identificar información oficial de la UNAM?

Los aspirantes deben revisar únicamente los portales de la DGAE, la Dirección General de Comunicación Social y las cuentas verificadas de la Universidad.

También conviene desconfiar de documentos que anuncien fechas, sedes o evaluaciones extraordinarias sin incluir un enlace institucional verificable. La UNAM comunicará cualquier cambio al concurso de ingreso mediante sus páginas oficiales y no exclusivamente a través de imágenes compartidas en redes sociales o servicios de mensajería.

IO