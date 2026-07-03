Kenzo, el tigre blanco que escapó en Edomex: así fueron sus últimos días

Durante cinco días, Kenzo fue una sombra blanca entre laderas y caminos de Tepetlaoxtoc, Estado de México. El tigre de Bengala escapó del parque privado Animal Experience México y puso en alerta a comunidades enteras, hasta que la mañana del jueves 2 de julio fue localizado y capturado en un operativo que terminó en tragedia.

El felino, de 18 meses y unos 205 kilos, fue buscado por autoridades federales, estatales, especialistas en fauna silvestre, médicos veterinarios, brigadas con perros y equipos apoyados con drones térmicos.

La fuga ocurrió por una presunta falla de protocolo en el sitio donde permanecía bajo resguardo, registrado como espacio de manejo de vida silvestre.

¿De dónde escapó Kenzo y cuántos días estuvo suelto?

Kenzo escapó de Animal Experience México, un establecimiento privado ubicado en Tepetlaoxtoc. Desde entonces, el municipio quedó bajo vigilancia, con recomendaciones para que la población evitara acercarse al animal y reportara cualquier avistamiento.

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La búsqueda se extendió por más de cuatro días. Las huellas del tigre guiaron a los equipos por terreno complicado, hasta que finalmente fue ubicado en una barranca. La prioridad, según las autoridades, era sedarlo para trasladarlo sin poner en riesgo a los habitantes ni al propio ejemplar.

¿Cómo fue el operativo en el que murió Kenzo?

Durante la captura, especialistas intentaron inmovilizarlo con dardos tranquilizantes. Sin embargo, la Profepa informó que el tigre reaccionó de forma agresiva y atacó al personal que participaba en el rescate. Elementos de seguridad intervinieron con armas de fuego para contenerlo.

Kenzo recibió atención veterinaria y fue trasladado a Reino Animal, pero murió horas después. Tras el caso, Profepa clausuró temporalmente Animal Experience México por irregularidades y aseguró nueve ejemplares que permanecían en el sitio.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

¿Los tigres blancos están en peligro de extinción?

Los tigres sí están amenazados: WWF estima que quedan alrededor de 5 mil 574 tigres en vida silvestre.

Sin embargo, los tigres blancos no son una especie aparte; su color se debe a una mutación genética llamada leucismo. En libertad son extremadamente raros y, de acuerdo con WWF India, actualmente solo se observan en cautiverio.

La muerte de Kenzo cerró una búsqueda que mantuvo en vilo a Tepetlaoxtoc, pero abrió nuevas preguntas sobre la vigilancia de centros privados que alojan fauna silvestre fuera de su hábitat natural.

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