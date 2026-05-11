Alertan por fraude inmobiliario en Playa del Carmen: venden terrenos sin servicios y fuera del PDU

La venta de terrenos sin los servicios básicos en Playa del Carmen no se detiene, y son considerados como delitos penales, y al no garantizar certeza jurídica a los compradores es un fraude, y mientras que no esté dentro del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) el gobierno municipal está imposibilitado de dotar la infraestructura, sostuvo el biólogo Gabriel Robles Medina.

Por su parte el ingeniero Abigail Rosales Mendoza, opinó la demanda de servicios ha rebasado la capacidad de las autoridades gubernamentales, y sigue creciendo Playa del Carmen de forma desordenada, aunado a los asentamientos humanos irregulares conocidos como “invasiones”, particulares siguen comercializando terrenos fuera del PDU.

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El problema dijo Rosales Mendoza, es que esa gente que está adquiriendo su terreno, está construyendo su casa y en esa zona no hay servicios básicos como agua potable y red de alcantarillado, energía eléctrica, aunque mucha gente se está colgado de las líneas de alta tensión de la CFE y es cuando provocan la sobrecarga.

El biólogo Robles Medina, sostuvo que el PDU no está regulando las colonias irregulares, sino solo lo que esta contemplado dentro de la "mancha urbana", creo que para eso se debe actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), y deben trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para evitar que el crecimiento urbano explote.

En la medida que la ciudad crece sin ordenamiento se está permitiendo una explosión, los asentamientos irregulares ya están contaminado a los mantos freáticos al carecer de la red de alcantarillado, se están colgando de las líneas de alta tensión de la CFE y eso provoca sobrecarga eléctrica, y otro de los problemas, es que esos terrenos en venta no garantizan certeza jurídica, o sea, se considera un fraude inmobiliario, refirió el biólogo.

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La gente por necesidad de construir su casa, está comprando terrenos sin servicios, y después viene la demanda, se crea un conflicto social cuando el gobierno no dote de los servicios, sin embargo, en tanto, esos asentamientos humanos no estén dentro del PDU o son terrenos irregulares, las autoridades no pueden dotar de servicios, agregó Robles Medina.

En tanto, la venta de terrenos sigue su curso y lo hacen con engaños, y eso es un fraude, me ha tocado ver folletos de desarrollos inmobiliarios que en letras pequeñitas dice únicamente, se entrega constancia de posesión ante notario, lo cual jurídicamente no tiene ninguna validez y ese predio sigue siendo del desarrollador, concluyó.