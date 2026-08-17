¡A la final! Diablillas Mestizas de Hondzonot vencen a la Selección Xiulub

Las Diablillas Mestizas de Hondzonot consiguieron su pase directo a la final de la Liga Femenil de la Zona Maya, luego de imponerse con marcador de 15 carreras a 7 a la Selección Xiulub, Yucatán, en un encuentro disputado ante una nutrida asistencia de aficionados en el campo de la comunidad de Hondzonot.

El conjunto quintanarroense obtuvo su segunda victoria dentro de una serie programada a tres encuentros, resultado suficiente para asegurar su presencia en la disputa por el campeonato. El partido comenzó cerrado y con ventaja inicial para la Selección Xiulub, que desde la primera entrada logró colocarse arriba por una carrera a cero, obligando a las locales a reaccionar durante los siguientes episodios.

Noticia Destacada Diablillas Mestizas de Hondzonot se proclaman subcampeonas del cuadrangular en Hidalgo, Nuevo León

La diferencia se mantuvo reducida durante las primeras entradas. El marcador llegó a colocarse 4-3, pero fue a partir del cuarto inning cuando las Diablillas Mestizas lograron tomar el control del encuentro. La ofensiva de Hondzonot comenzó a producir carreras de manera constante hasta ampliar considerablemente la ventaja, mientras que la novena yucateca intentó mantenerse en la pelea y terminó acumulando siete anotaciones.

Manuel Jiménez “Pío”, mánager de las Diablillas Mestizas de Hondzonot, destacó el desempeño de sus jugadoras y la respuesta de los habitantes que acudieron a respaldar al equipo. El encuentro reunió a numerosas familias y seguidores de ambas novenas, quienes permanecieron en el campo durante el desarrollo del partido, generando un ambiente deportivo y familiar en torno a esta competencia de sóftbol femenil.

Las jugadoras de las Diablillas Mestizas recibieron el respaldo de aficionados y familias / Especial

Finalmente, las Diablillas cerraron el compromiso con marcador de 15 carreras a 7, confirmando su clasificación a la última instancia del torneo. El resultado representa además su segundo triunfo consecutivo en esta fase y mantiene al equipo de Hondzonot en la pelea por el campeonato de la Liga Femenil de la Zona Maya.

En la otra llave, las Piñeras de Chan Chen consiguieron también el resultado necesario para avanzar, por lo que serán las encargadas de enfrentar a las Diablillas Mestizas en la gran final.

Noticia Destacada Diablillas de Hondzonot suman otra victoria y se acercan a los playoffs

Ambos conjuntos se conocen ampliamente y sus enfrentamientos han comenzado a convertirse en uno de los duelos más esperados entre los aficionados de las comunidades participantes.

La final, que enfrentará a las Diablillas Mestizas de Hondzonot, Quintana Roo, contra las Piñeras de Chan Chen, tendrá fecha y horario por definir. De manera preliminar se contempla que pueda disputarse durante alguno de los próximos fines de semana, aunque la organización de la liga será la encargada de confirmar oficialmente el día y la sede del encuentro por el campeonato.