Gala Montes podría poner una orden de restricción en contra de su madre

De nueva cuenta, Gala Montes se encuentra en medio de una fuerte polémica con su madre, pues se dio a conocer que la actriz está evaluando pedir una orden de restricción contra Crista Montes.

Según lo mencionado por la cantante, la decisión de pedir una orden de restricción en contra de su propia madre, es por un presunto acto de acoso, ya que aparentemente su madre le estaría pidiendo dinero de manera constante.

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¿Por qué busca Gala Montes busca una orden de restricción?

Esta medida legal es para establecer límites legales, ya que los actos de su madre, los ha calificado como hostigamiento. Recordemos que, fue en 2024, cuando se dio a conocer que la joven despidió a su madre del cargo de manager.

Después se reveló que supuestamente, su propia madre había hecho algunas llamadas con personas del medio para tratar de dañar su imagen.

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Por medio de una entrevista, Gala Montes aseguró que prefiere mantener una distancia definitiva con su familia, especialmente con su madre.

“Yo de verdad a la señora Crista le huyo, le quiero poner una orden de restricción porque no deja de acosarme porque quiere dinero, porque ya se le acabó, porque nunca supo trabajar”

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