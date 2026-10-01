CFE anuncia apagón hoy viernes 2 de octubre: estos con los horarios del corte, municipios, colonias y localidades sin luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó interrupciones temporales en el suministro eléctrico para el viernes 2 de octubre de 2026 en sectores específicos del país. Con la intención de no afectar a la ciudadanía, la comisión compartió los detalles de este corte de energía.

La institución informó por medio de sus canales oficiales que esta suspensión de energía eléctrica afectará a dos entidades específicamente. Aunado a esto, compartió los horarios y regiones que no contarán con el suministro de luz con la finalidad de que los ciudadanos puedan tomar sus precauciones.

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¿Qué zonas no tendrán luz este viernes 2 de octubre de 2026?

La CFE informó que, durante este viernes 2 de octubre, se realizarían trabajos programados de mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura con el fin de garantizar la estabilidad de la red en dos entidades siendo Coahuila y Oaxaca; sin embargo, los trabajos en Oaxaca fueron pospuestos.

En el estado de Oaxaca, la suspensión se tenía planeada en el municipio de San Francisco del Mar, incluyendo su cabecera municipal y agencias dependientes con una interrupción de 8 horas. Sin embargo; las autoridades municipales señalaron que la CFE pospuso estos trabajados hasta la siguiente semana.

Por su parte, en el municipio de Torreón, Coahuila, los trabajos técnicos sobre el Boulevard Obsidiana comprenden un horario de 10:30 a 18:30 horas. Las zonas urbanas contempladas durante esta jornada abarcan las colonias Joyas de Oriente, Fraccionamiento La Joya, Los Arenales, Oreal del Sol y Villa de la Huerta.

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