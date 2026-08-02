Ambientalistas buscan proteger Chen-Zubul, el último pulmón verde de Playa del Carmen

Ambientalistas y ciudadanos buscan proteger el predio Chen-Zubul, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, al considerarlo uno de los últimos espacios naturales que conserva la ciudad. Los activistas advierten que el polígono alberga manglares, flora y fauna protegida, además de funcionar como una barrera natural ante fenómenos meteorológicos.

“No vamos a permitir que el predio Chen-Zubul sea sacrificado por intereses empresariales. Es el último pulmón verde de Playa del Carmen, donde habitan diversas especies en peligro de extinción. Estamos trabajando para que sea declarado Área Natural Protegida (ANP) y podamos conservar este espacio para que nuestras futuras generaciones disfruten de sus bellezas naturales”, señaló la activista Sonia López Cardiel.

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El activista Irán Ávalos afirmó que Playa del Carmen ha perdido gran parte de su vegetación debido al crecimiento urbano y la construcción de desarrollos turísticos, por lo que consideró urgente proteger el predio Chen-Zubul al representar uno de los pocos espacios verdes que permanecen sin urbanizar.

“Playa del Carmen ya no tiene vegetación, la fueron destruyendo poco a poco. Por eso estamos trabajando junto con otros ciudadanos para defender este lugar y evitar que se pierda”, expresó.

El predio Chen-Zubul cuenta con más de 40 hectáreas de vegetación y se encuentra junto al acceso a la Playa 72. Vecinos y organizaciones ambientales impulsan una solicitud para que el sitio sea reconocido como Área Natural Protegida, a través de una petición ciudadana promovida por la asociación civil MOCE YAX-CUXTAL, la cual suma más de 7 mil 600 firmas.

El sitio alberga flora y fauna protegida, además de funcionar como una barrera natural ante fenómenos meteorológicos / Gustavo Escalante

López Cardiel explicó que la zona cuenta con manglares, ecosistemas que ayudan a reducir los impactos de fenómenos meteorológicos, además de ser refugio de especies protegidas por normas ambientales.

“Es el único pulmón que le queda a Playa del Carmen. La ciudad ha perdido mucha vegetación con la construcción de hoteles sobre dunas costeras, y hoy vemos las consecuencias con el impacto del mar sobre esas estructuras”, afirmó.

La activista sostuvo que el predio corresponde a terrenos nacionales y que, desde el proceso de regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio, Chen-Zubul quedó contemplado como una zona verde que debe conservarse debido a la presencia de vegetación protegida.

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Añadió que ya fue presentada una solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para buscar su declaración como Área Natural Protegida.

Por su parte, Irán Ávalos señaló que la conservación del sitio no debe limitarse a acciones de reforestación, sino a evitar que el área sea transformada por proyectos inmobiliarios.

“No se trata solo de plantar árboles, sino de proteger lo que todavía tenemos. ¿Qué queremos dejar a las futuras generaciones, una ciudad sin naturaleza?”, cuestionó.