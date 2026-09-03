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Habitantes de Tres Reyes bloquean carretera Nuevo Xcán-Cobá por fallas en el servicio eléctrico

Habitantes de Tres Reyes denunciaron que llevan varios días sin suministro eléctrico y exigieron a la CFE una solución definitiva.

Por Luis Enrique Cauich

3 de sept de 2026

2 min

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Habitantes de Tres Reyes bloquean carretera Nuevo Xcán-Cobá por fallas en el servicio eléctrico
Habitantes de Tres Reyes bloquean carretera Nuevo Xcán-Cobá por fallas en el servicio eléctrico / Luis Enrique Cauich

Pobladores de la comunidad de Tres Reyes al sur de Lázaro Cárdenas colapsaron este jueves la circulación en la carretera Nuevo Xcán-Cobá como medida de protesta ante la falta continua de energía eléctrica.

De acuerdo con el subdelegado municipal, Francisco Canul, las interrupciones en el suministro iniciaron el pasado domingo y se agravaron desde el miércoles, dejando a la localidad sin servicio.

Los manifestantes bloquearon el paso a la circulación en la avenida.

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La autoridad comunitaria informó que, si bien personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió días atrás para reemplazar un transformador, la maniobra no resolvió las deficiencias técnicas, lo que detonó la inconformidad social, acentuada además por el cobro de tarifas elevadas a pesar de las constantes fallas.

Ante la falta de soluciones definitivas por parte de la empresa paraestatal, los manifestantes convocaron a comunidades vecinas como Nuevo Durango y Pac-Chén a sumarse al bloqueo carretero, al compartir las mismas afectaciones en la red eléctrica regional.

De acuerdo a la autoridad y los habitantes la población se quedó sin energía desde ayer y hasta hoy jueves no se ha rehabilitación el servicio, razón por la que decidieron cerrar la circulación hasta que sean atendidos.

En las últimas semanas se han registrado varios apagones en la entidad.

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Hasta que el momento no se ha tenido una respuesta de la CFE, que extra oficialmente tiene sus brigadas en Holbox y la comunidad de San Ángel, realizando poda de árboles.

Cabe mencionar que de acuerdo a la información obtenida los conductores han tenido que retornar hasta nuevo xcan y buscar rutas alternas para lllegar a Tulum o seguir hasta llegar a la capital del estado siguiendo rutas del vecino estado de Yucatán.

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