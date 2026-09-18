Yucatán se prepara para fuertes lluvias del 19 al 26 de septiembre; habrá riesgo de inundaciones

Protección Civil Yucatán informó que entre el sábado 19 y el sábado 26 de septiembre aumentará el potencial de lluvias vespertinas y nocturnas en distintas regiones del estado, debido a la interacción de diversos fenómenos atmosféricos.

Durante este periodo de vigilancia se prevén lluvias fuertes a puntualmente intensas, con acumulados locales que podrían superar los 100 milímetros, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Noticia Destacada Sequía amenaza el alimento del ganado en Yucatán y proponen el nopal como alternativa

Yucatán tendrá lluvias fuertes durante la tarde y noche

De acuerdo con el aviso de Protección Civil de Yucatán, aunque las precipitaciones registradas recientemente han disminuido de manera temporal, se espera un nuevo incremento en el potencial de lluvias a partir del sábado 19 de septiembre.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante las tardes y noches, con intensidad variable en diferentes zonas de la entidad y acumulados que, de manera local, podrían rebasar los 100 milímetros durante el periodo señalado.

La combinación de varios fenómenos atmosféricos favorecerá estas condiciones, por lo que las autoridades mantienen vigilancia ante posibles cambios en la intensidad y distribución de las lluvias.

Suelos saturados aumentan riesgo de encharcamientos e inundaciones

Protección Civil Yucatán señaló que uno de los principales factores de riesgo es que los suelos permanecen saturados debido a las lluvias registradas anteriormente.

Esta condición puede dificultar la absorción de nuevas precipitaciones y favorecer la aparición de encharcamientos, inundaciones temporales y acumulación de agua en zonas bajas o vulnerables.

Noticia Destacada Cambios en el clima alteran la floración y agravan la crisis apícola en Yucatán; reportan colmenas casi improductivas y baja en la obtención de miel

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender oportunamente las indicaciones de las autoridades, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias en Yucatán

Ante el incremento previsto en las precipitaciones, se recomienda mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos oficiales, evitar cruzar calles o zonas inundadas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, mantener libres de basura los desagües y proteger documentos y pertenencias importantes.

También es importante extremar precauciones en zonas bajas o susceptibles a inundaciones y atender las indicaciones de Protección Civil ante cualquier situación de emergencia.