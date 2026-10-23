Persecución policiaca terminó en un accidente y con personas detenidas en el Puente Nichupté

Un fuerte operativo de persecución fue realizado por policías municipales en la avenida Huayacán, en una acción que culminó en la avenida Kabah, en los carriles de entrada del Puente Nichupte, en donde detuvieron a tres sujetos que viajaban en una camioneta.

De manera preliminar se indicó que el conductor de la camioneta no acató la orden de detener su marcha la noche del jueves, para una revisión en la avenida Huayacán, lo cual desató la movilización de varias patrullas de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

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Los sospechosos circularon hasta el entronque con la avenida Kabah, en donde la camioneta colisionó contra la guarnición que divide los carriles de ingreso al Puente Nichupte.

En el lugar se registró una importante concentración de patrullas, mientras se realizaba el procedimiento de detención, sin que se haya dado a conocer si tenían algún arma de fuego o sustancias ilícitas.