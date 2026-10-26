Embisten a madre e hija en la carretera federal 307 en el tramo Felipe Carrillo Puerto-Tulum; responsable se da a la fuga

Una madre y su hija terminaron hospitalizadas después de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por alcance por un automóvil cuyo conductor presuntamente escapó del lugar sin prestarles auxilio. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25 de la carretera federal 307, en el tramo Felipe Carrillo Puerto–Tulum, donde ambas mujeres resultaron lesionadas y necesitaron atención de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información recabada entre testigos, las afectadas circulaban sobre la vía federal cuando un automóvil que avanzaba delante de ellas frenó de manera repentina, obligando a la conductora de la motocicleta a reducir la velocidad para evitar una colisión. Sin embargo, otro vehículo que transitaba detrás no logró detenerse a tiempo y terminó embistiendo la unidad de dos ruedas, provocando que ambas ocupantes resultaran heridas.

Lejos de detenerse para conocer el estado de salud de las víctimas, el automovilista señalado como responsable continuó su marcha y abandonó el sitio del accidente, según relataron personas que presenciaron los hechos. Hasta el momento se desconocen las características del vehículo involucrado y la identidad de su conductor, por lo que no se ha informado sobre su localización.

Tras el percance, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia, arribando paramédicos del Hospital Tulum y de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a madre e hija. Durante la valoración inicial, los socorristas determinaron que ambas necesitaban atención hospitalaria debido a las lesiones que presentaban, por lo que procedieron a estabilizarlas para realizar su traslado.

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Las dos mujeres fueron llevadas en código amarillo al Hospital General de Playa del Carmen, donde quedaron bajo atención médica. Aunque esta clasificación indica que requerían atención hospitalaria, hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus heridas ni su evolución clínica.

El accidente vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan los motociclistas que transitan por la carretera federal 307, especialmente ante maniobras inesperadas y la falta de distancia suficiente entre vehículos, factores que pueden desencadenar percances de consecuencias graves.

Por ahora, no se ha confirmado si las autoridades cuentan con información que permita identificar al automovilista que presuntamente huyó después del impacto. La mecánica del accidente y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes, mientras madre e hija permanecen bajo atención médica.