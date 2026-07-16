Vinculan a proceso a dos hombres por delitos sexuales en Puerto Morelos y Chetumal

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, obtuvo en diligencias separadas el auto de vinculación a proceso para dos hombres por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos de los delitos de acoso sexual y/o lo que resulte, así como abusos sexuales, en agravio de víctimas menores de edad de identidad reservada.

En el primer caso, la autoridad jurisdiccional vinculó a proceso a Jorge Luis “N” por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual y/o lo que resulte, por hechos ocurridos a partir del 4 de julio del presente año en la alberca de un conjunto habitacional del municipio de Puerto Morelos.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima, una menor de edad, se encontraba jugando en la alberca junto con su hermano cuando el imputado, quien estaba sentado en un camastro, la observaba de manera insistente mientras se tocaba sus partes íntimas y le hacía señas para que se acercara.

La menor reportó a su madre y padrastro, por lo que este último, junto con un guardia de seguridad, lograron detenerlo, para entregarlo a policías municipales.

En Othón P. Blanco, Fidelino Baltazar “N” fue vinculado a proceso por hechos ocurridos entre abril y noviembre de 2022, ya que, aprovechando su cercanía familiar con la víctima, probablemente cometió el delito de abusos sexuales, por lo que se obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, la cual se ejecutó el 4 de julio del año en curso.