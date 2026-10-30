Automóvil impacta por alcance a motociclista en la carretera Playa del Carmen-Tulum

Un trabajador que se desplazaba a bordo de una motocicleta resultó lesionado durante las primeras horas de este viernes, luego de ser impactado por alcance por un automóvil particular sobre la carretera federal 307, en el tramo Playa del Carmen–Tulum, aproximadamente a la altura del puente de Xel-Há.

El accidente movilizó a paramédicos de una empresa privada, quienes brindaron atención al motociclista y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

El percance ocurrió cuando el trabajador circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta Italika 150, con placas de circulación del estado de Quintana Roo.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista avanzaba entre el acotamiento y el carril de baja velocidad cuando fue alcanzado por un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, que circulaba en la misma dirección y que no portaba placas de circulación.

La fuerza del impacto provocó que el conductor de la unidad de dos ruedas terminara lesionado sobre la carretera.

El conductor del Chevrolet Aveo permaneció en el lugar del accidente y manifestó que se comunicó con su aseguradora para hacerse cargo de los gastos médicos / Aquiles Bee Cituk

El automovilista involucrado explicó que había salido de Cancún desde muy temprano y se dirigía hacia una comunidad de la zona sur para visitar a sus familiares. Según su versión, mientras avanzaba sobre la carretera no logró percatarse de la presencia del motociclista y, cuando lo tuvo frente a su vehículo, ya no contó con tiempo suficiente para realizar una maniobra que evitara la colisión.

Tras el accidente, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia, por lo que minutos después arribó una ambulancia de la empresa privada Costamed.

Los paramédicos valoraron al trabajador lesionado y determinaron su traslado a un centro hospitalario para una revisión médica más completa. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus lesiones ni su estado de salud.

Por su parte, el conductor del Chevrolet Aveo permaneció en el lugar y manifestó que había establecido comunicación con su compañía aseguradora para que se hiciera cargo de los gastos médicos derivados del accidente.

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Al momento de recabar la información, elementos de la Guardia Nacional todavía no habían arribado al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Se esperaba la intervención de los agentes de la División Carreteras de la Guardia Nacional, autoridad encargada de atender este tipo de percances en vías federales, a fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes. El accidente se registró durante el tránsito matutino de vehículos que circulan entre Playa del Carmen y Tulum.