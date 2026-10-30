Puente Yucalpetén II tendrá una nueva estructura; trabajos de reconstrucción registran 60% de avance

Los trabajos de mantenimiento y reconstrucción del puente vehicular Yucalpetén II, ubicado en el municipio de Progreso, registran un avance del 60 por ciento, como parte del Programa de Reconstrucción de Puentes que ejecuta el Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La obra se desarrolla en el kilómetro 4.7 del ramal Progreso-Puerto Yucalpetén, sobre la carretera federal Mérida-Progreso, y cuenta con una inversión de 12.7 millones de pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

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Durante una reciente supervisión, autoridades de la SICT verificaron los trabajos de demolición de la losa de concreto, los parapetos y los revestimientos de piedra. También revisaron la instalación de los señalamientos de protección, las condiciones de seguridad para los trabajadores y la calidad de los materiales empleados.

Entre los avances de la obra se encuentra el retiro de las cinco trabes que sostenían la estructura, las cuales serán sustituidas por 10 nuevas piezas tipo cajón. Asimismo, se trabaja en la reconstrucción del zampeado en los taludes del puente, el revestimiento de los estribos existentes y la construcción de nuevos bancos de nivel.

Cierre vial por reconstrucción del puente Yucalpetén II

Debido a las labores, permanece cerrado totalmente el tramo que va desde el entronque con la carretera Mérida-Progreso, a la altura del kilómetro 32.5, hasta la glorieta de acceso a Chelem.

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Ante esta situación, la SICT exhortó a los automovilistas a respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal de apoyo vial que permanece en la zona de trabajo.

También pidió a los propietarios de embarcaciones pequeñas y ligeras evitar navegar por el área donde se realizan las obras, a fin de prevenir incidentes durante la ejecución de los trabajos.