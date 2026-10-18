Volcadura en Buenavista deja cinco lesionados, entre ellos un menor de 4 años

Cinco integrantes de una familia resultaron lesionados, uno de ellos un menor de 4 años de edad, luego de que el automóvil en el que viajaban se saliera de la carretera y terminará en la maleza, a la altura del poblado de Buenavista, según el reporte de las corporaciones de emergencia.

El aviso se recibió alrededor de las 13:30 horas. De acuerdo con la información preliminar, se informó que un vehículo se había volcado frente al letrero que identifica la localidad, por lo que acudieron al sitio los paramédicos del Grupo de Respuesta a Emergencias Médicas (GREM).

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Al llegar, los rescatistas observaron un automóvil Nissan tipo Sentra, de color dorado y con placas UVB-376-P, fuera de la cinta asfáltica y dentro de la vegetación del acotamiento. El conductor, Ricardo “N”, de 30 años, explicó que él y sus familiares viajaban desde Tulum hacia la comunidad de Caobas, donde pensaban visitar a un pariente.

Relató que, de manera repentina, se reventó la llanta trasera del lado derecho, que sintieron un jalón en la unidad y que, instantes después, el vehículo ya se encontraba fuera del pavimento, entre la maleza. Añadió que sus acompañantes comenzaron a quejarse de dolor.

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Los paramédicos del GREM valoraron en el sitio a los cinco ocupantes, que son dos hombres adultos, dos mujeres adultas y un menor de edad. Entre ellos, José Luis “N”, de 51 años, presentó posibles lesiones en la zona cervical. Ricardo “N”, el conductor, sufrió un golpe en la cabeza.

María, de 47 años, resultó con contusiones en varias partes del cuerpo. Por su parte, Esmeralda, de 27 años, presentó una cortada en la pierna izquierda y otra en la cabeza, además de contusiones múltiples. El menor de 4 años tenía un golpe en la cabeza y una herida cortante en la pierna izquierda, a la altura del tobillo.

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Tras recibir la atención inicial, los cinco lesionados fueron trasladados al Hospital General de Bacalar, donde recibirían la valoración médica correspondiente.

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