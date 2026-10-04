Rescatan a madre e hijo de incendio en vivienda de Playa del Carmen

Una madrugada de terror se vivió este domingo en el fraccionamiento Pescadores de Playa del Carmen, donde un incendio registrado al interior de una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó como saldo a una madre y a su hijo menor de edad rescatados con vida de manera oportuna por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron en las primeras horas del día sobre la calle Colorines en su intersección con la avenida Alondras. De acuerdo con los primeros reportes policiales, vecinos de la zona comenzaron a escuchar gritos desesperados de auxilio provenientes del interior de un domicilio, seguidos de una densa columna de humo negro que empezó a salir por las ventanas y puertas, lo que desató la alerta inmediata en la comunidad.

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Ante el temor de que los habitantes de la casa estuvieran atrapados, los testigos solicitaron auxilio de manera urgente a través del número de emergencias 911. Minutos más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal arribaron al sitio como primeros respondientes.

Al percatarse de la magnitud del siniestro y de que el fuego impedía la salida por la puerta principal, los oficiales actuaron con valor y rapidez, logrando rescatar sana y salva a la madre y a su hijo a través de una de las ventanas de la vivienda antes de que las llamas consumieran por completo el inmueble.

Momentos después del rescate, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos hizo su arribo al lugar de los hechos. Los vulcanos desplegaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas, realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar que el fuego se propagara hacia las viviendas contiguas, logrando controlar la situación tras varios minutos de intensa labor.

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Paramédicos que acudieron a bordo de una unidad de emergencia brindaron atención médica inmediata en el lugar a la mujer y al menor, quienes presentaban síntomas de intoxicación leve debido a la inhalación de humo.

Tras aplicarles oxigenoterapia y valorar su estado de salud, se determinó que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que quedaron bajo el resguardo y cuidado de sus familiares en el sitio, sin ameritar traslado hospitalario.

De manera preliminar, las autoridades informaron que las primeras indagatorias apuntan a que el siniestro habría sido provocado por el sobrecalentamiento de un ventilador que se encontraba encendido, el cual presuntamente hizo cortocircuito y prendió fuego a objetos cercanos, desatando la rápida combustión.