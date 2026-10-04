Conductor pierde el control y acaba volcado en una obra de drenaje en Chetumal

Un automóvil terminó volcado sobre su toldo dentro de la zanja de una obra de drenaje, en un percance vial registrado la mañana de este día en las inmediaciones de la colonia David Gustavo Gutiérrez de Chetumal.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo, un Volkswagen CrossFox color negro, circulaba sobre la avenida Benito Juárez cuando, al llegar al cruce con la calle Justo Sierra, su conductor intentó frenar y perdió el control del volante.

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La unidad derrapó hacia el área en construcción y quedó con las llantas hacia arriba, entre la excavación y un montículo de tierra generado por los trabajos de alcantarillado.

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor no presentó lesiones y decidió retirarse del lugar de los hechos.

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Finalmente, elementos del Departamento de Peritos en Hechos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se presentaron en el sitio y, tras concluir con sus diligencias, ordenaron el traslado del automóvil a un corralón.