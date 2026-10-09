¡Se salvan de milagro! Auto se incendia en la carretera Limones–Noh Bec y pasajeros logran sobrevivir

Una mujer de 39 años y su acompañante lograron salir ilesos de un Volkswagen Jetta color rojo que se incendió sobre la cinta asfáltica del tramo carretero Limones–Noh Bec, en el sur del estado, cuando el humo comenzó a brotar del tablero y apenas hubo tiempo de abandonar la unidad.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 09:40 horas, con el aviso de que un vehículo ardía en plena carretera. Se trataba de un auto compacto con placas de circulación UUP-831-L, que para entonces era ya una columna de humo visible desde varios puntos del camino.

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De acuerdo con el relato de la conductora, el primer indicio apareció en el poblado de Limones, donde ella y su acompañante percibieron un fuerte olor a gasolina. Sin darle mayor importancia, continuaron su trayecto. Unos dos kilómetros después del entronque Limones–Chacchoben, el humo empezó a salir del tablero y ambos descendieron del vehículo sin pensarlo dos veces, aunque no alcanzaron a rescatar sus pertenencias, que quedaron dentro y se consumieron junto con la unidad.

Los primeros respondientes fueron los elementos de la Policía Rural, quienes acudieron a brindar auxilio a los tripulantes

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El antecedente del olor a combustible apunta a una posible fuga o falla en el sistema de alimentación, de acuerdo con personal de los bomberos de Bacalar, que se encargó de sofocar el fuego. Pese a su intervención, el Jetta quedó inservible, por lo que fue considerado pérdida total. Por fortuna no se reportaron solamente los daños en la unidad.

Cabe señalar que personal de la Secretaría de Marina acudió a brindar apoyo en el abanderamiento de la zona en tanto se llevaban a cabo las acciones para sofocar el siniestro.