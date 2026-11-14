El bar Cantaritos, ubicado en Plaza de Toros de Cancún, permanecerá asegurado por tiempo indefinido luego del cateo realizado durante la madrugada del pasado viernes, en el que autoridades localizaron diversos envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y detuvieron a dos personas que se encontraban en el establecimiento. Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron este sábado los resultados de la diligencia y señalaron que las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad de los detenidos.

De acuerdo con la información proporcionada, el establecimiento quedó bajo resguardo de la Fiscalía como parte de las actuaciones integradas en el expediente 134/2026. El operativo fue realizado por elementos de la Policía de Investigación adscritos a la unidad de narcomenudeo, quienes contaron con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina.

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La intervención se llevó a cabo en el negocio habilitado como bar Cantaritos, localizado al interior de Plaza de Toros, sobre la avenida Bonampak, en su cruce con la avenida Sayil, en Cancún. La diligencia se desarrolló durante las primeras horas del viernes y tuvo como objetivo realizar una revisión del inmueble ante las investigaciones relacionadas con posibles delitos contra la salud.

Entre los indicios localizados durante la inspección, de acuerdo con información recabada de manera extraoficial, se encuentran 25 bolsitas de material sintético que contenían una sustancia en polvo blanco. También fueron encontrados otros 23 envoltorios con fragmentos sólidos de diferentes colores, cuyo contenido será sujeto a los análisis correspondientes para establecer de qué sustancias se trata.

Aseguran bar Cantaritos en Plaza de Toros de Cancún tras cateo por presunto narcomenudeo

A estos indicios se sumaron 140 envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la hierba seca, de color verde, los cuales fueron localizados durante la revisión del establecimiento. Asimismo, trascendió que parte de este material se encontraba oculto en un cajón, por lo que fue asegurado por las autoridades como parte de los indicios incorporados a la investigación.

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Durante el cateo también fueron detenidas dos personas identificadas como Geyser F. A., alias “Rango”, y José A. D., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones complementarias. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias específicas en las que se realizaron ambas detenciones ni sobre el posible vínculo de los detenidos con las sustancias encontradas.

Se prevé que durante las primeras horas de este lunes se determine la situación jurídica de ambas personas, una vez que el Ministerio Público concluya las diligencias correspondientes y valore los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

Mientras tanto, el bar Cantaritos continuará asegurado y sin posibilidad de operar, en tanto se desarrollan las actuaciones ministeriales relacionadas con el cateo. La intervención representa una nueva diligencia de las autoridades en establecimientos comerciales de Cancún, como parte de las investigaciones por posibles actividades relacionadas con el narcomenudeo.