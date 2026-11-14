Papa León XIV regresa a Chiclayo, Perú: 15 mil personas lo reciben en la ciudad donde fue obispo

El Papa León XIV regresó este sábado a la ciudad peruana de Chiclayo, donde ejerció como obispo durante ocho años, en uno de los momentos más significativos de su primera gira por América Latina.

Alrededor de 15 mil personas se congregaron en la plaza principal desde las primeras horas del día para recibir al pontífice en la catedral que encabezó durante su labor pastoral.

Robert Prevost llegó el viernes a esta ciudad del norte de Perú, donde permaneció entre 2015 y 2023, antes de trasladarse al Vaticano por invitación del entonces papa Francisco para asumir la dirección del Dicasterio para los Obispos.

Dos años después de dejar la diócesis, Prevost fue elegido líder de la Iglesia católica, por lo que su regreso representa un reencuentro con la comunidad en la que desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

León XIV encabeza ceremonia religiosa en Chiclayo

Durante su segundo y último día de actividades en Chiclayo, León XIV encabezó el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, una ceremonia católica en la que se coloca una corona a la imagen religiosa como símbolo de reconocimiento a su condición de reina.

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El acto tuvo lugar en la catedral donde el pontífice ofició numerosas celebraciones religiosas entre 2015 y 2023, incluso durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

La presencia de miles de fieles convirtió su regreso en uno de los acontecimientos centrales de esta etapa de su recorrido por Perú.

Papa León XIV visitará zonas rurales de Cajamarca

Después de las actividades en Chiclayo, el pontífice tiene previsto trasladarse a la provincia de Santa Cruz, en la región andina de Cajamarca, para visitar una de las zonas más alejadas de la antigua diócesis que estuvo bajo su responsabilidad.

Posteriormente, viajará a la población de Zaña, donde encabezará la clausura del año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

La ceremonia se realizará en el santuario dedicado al religioso español, quien falleció en esa localidad y cuya labor pastoral ha sido mencionada por León XIV como referente durante su recorrido por el país sudamericano.

Perú, última parada de la primera gira latinoamericana de León XIV

El viaje del papa a Perú comenzó el 11 de noviembre y concluirá el día 16. Esta es la última etapa de su primera gira por América Latina, después de sus visitas a Uruguay y Argentina.

En #Chiclayo, el #PapaLeonXIV presidió la Liturgia de la Palabra y el rito de coronación de la estatua de la Inmaculada Virgen María. En un emotivo encuentro, le confió su vida y su ministerio como Sucesor de Pedro. https://t.co/NykjqdCOIB — Vatican News (@vaticannews_es) November 14, 2026

Durante seis días, el pontífice recorrerá distintas localidades, entre ellas Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, además de comunidades vinculadas con su trayectoria religiosa.

La visita tiene un significado especial para León XIV, quien cuenta con la nacionalidad peruana y vivió en ese país durante más de dos décadas, desde su llegada como misionero en 1982 hasta su salida en 2023 para incorporarse a las responsabilidades que le asignó el Vaticano.

Su regreso a Chiclayo representa así un reencuentro con la comunidad que acompañó su camino pastoral antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica.

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