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Ejército destruye 38 plantíos de droga en cuatro estados; afectación supera los 6 mdp

La Secretaria de la Defensa Nacional informó que el Ejército y la Fuerza Aérea localizaron y erradicaron 38 plantíos de amapola y mariguana en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

14 de nov de 2026

1 min

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La destrucción de los 38 plantíos representó una afectación económica estimada en 6.02 millones de pesos para la delincuencia organizada
La destrucción de los 38 plantíos representó una afectación económica estimada en 6.02 millones de pesos para la delincuencia organizada / Secretaría de la Defensa Nacional

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos localizaron y destruyeron 38 plantíos de drogas en cuatro entidades del país, como parte de las acciones contra las actividades de la delincuencia organizada. Los operativos permitieron eliminar cultivos de amapola y mariguana en una superficie total de 4.9 hectáreas.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su cuenta oficial de X, las acciones se realizaron el 13 de noviembre de 2026 en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.

La dependencia detalló que los trabajos de localización y erradicación se efectuaron mediante reconocimientos terrestres y aéreos, con la participación de elementos de ambas instituciones militares.

Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa, entre los estados intervenidos

Como resultado de los recorridos, el personal militar identificó y destruyó 20 plantíos de amapola y otros 18 de mariguana. En conjunto, los cultivos ocupaban una extensión de 4.9 hectáreas.

Para el desarrollo de estas prácticas, la Marina utilizó un helicóptero MI-17, dos embarcaciones tipo Defender y una unidad Interceptor artillada

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La Sedena señaló que estas operaciones forman parte de las acciones coordinadas para combatir la producción de drogas y limitar las actividades de los grupos delictivos en distintas regiones del territorio nacional.

Sedena estima afectación de 6.02 millones de pesos

Según el cálculo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la destrucción de los 38 plantíos representó una afectación económica estimada en 6.02 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La institución indicó que la eliminación de estos cultivos impacta las fuentes de financiamiento que los grupos criminales utilizan para sostener sus operaciones.

Con estas acciones, el Ejército y la Fuerza Aérea mantienen labores de reconocimiento y erradicación de plantíos ilícitos en distintas entidades del país.

IO

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