Ejército destruye 38 plantíos de droga en cuatro estados; afectación supera los 6 mdp

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos localizaron y destruyeron 38 plantíos de drogas en cuatro entidades del país, como parte de las acciones contra las actividades de la delincuencia organizada. Los operativos permitieron eliminar cultivos de amapola y mariguana en una superficie total de 4.9 hectáreas.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su cuenta oficial de X, las acciones se realizaron el 13 de noviembre de 2026 en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.

La dependencia detalló que los trabajos de localización y erradicación se efectuaron mediante reconocimientos terrestres y aéreos, con la participación de elementos de ambas instituciones militares.

Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa, entre los estados intervenidos

Como resultado de los recorridos, el personal militar identificó y destruyó 20 plantíos de amapola y otros 18 de mariguana. En conjunto, los cultivos ocupaban una extensión de 4.9 hectáreas.

Noticia Destacada Marina concluye simulacros de rescate desde helicópteros en Acapulco; exhibe capacidades de Infantería

La Sedena señaló que estas operaciones forman parte de las acciones coordinadas para combatir la producción de drogas y limitar las actividades de los grupos delictivos en distintas regiones del territorio nacional.

Sedena estima afectación de 6.02 millones de pesos

Según el cálculo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la destrucción de los 38 plantíos representó una afectación económica estimada en 6.02 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La institución indicó que la eliminación de estos cultivos impacta las fuentes de financiamiento que los grupos criminales utilizan para sostener sus operaciones.

El 13 de noviembre de 2026, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos localizó y destruyó un total de 38 plantíos de enervantes en una superficie de 4.9 hectáreas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa. Estas operaciones se llevaron a cabo mediante reconocimientos terrestres y aéreos en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa, logrando erradicar 20 plantíos de amapola y 18 de mariguana. La materialización de estas acciones conjuntas, representa una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 6.02 millones de pesos, debilitando sus fuentes de financiamiento operativo. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 14, 2026

Con estas acciones, el Ejército y la Fuerza Aérea mantienen labores de reconocimiento y erradicación de plantíos ilícitos en distintas entidades del país.

IO