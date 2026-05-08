Heroico Cuerpo de Bomberos controla incendio en pipa de Gas L.P. sobre la autopista Cancún–Leona Vicario

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún atendieron de manera oportuna el incendio de una pipa de Gas L.P. registrado sobre la autopista Cancún–Leona Vicario, hecho que movilizó a distintas corporaciones de emergencia y seguridad para evitar mayores riesgos.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió cuando la unidad presentó fuego en la cabina, situación que generó una rápida intervención por parte de los cuerpos de auxilio debido al peligro que representa el manejo de materiales inflamables.

Al arribar al lugar, los bomberos localizaron el incendio activo en la parte frontal de la unidad, por lo que inmediatamente iniciaron maniobras de sofocación y enfriamiento para evitar que las llamas se propagaran hacia el tanque de almacenamiento de gas.

Gracias a la pronta respuesta y coordinación entre las dependencias participantes, el fuego fue controlado en poco tiempo, logrando eliminar riesgos para los automovilistas y para las zonas cercanas a la vialidad.

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Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas derivado de este incidente; sin embargo, la cabina de la pipa resultó con daños totales a consecuencia del incendio.

Durante las labores de emergencia se mantuvo acordonada parte del área para facilitar el trabajo de los cuerpos de rescate y prevenir cualquier situación adicional. Asimismo, se realizaron tareas preventivas y de monitoreo para descartar fugas o posibles reactivaciones del fuego.

En el operativo participaron elementos de Bomberos Cancún en coordinación con personal de Protección Civil Cancún, Guardia Nacional y trabajadores de la empresa gasera propietaria de la unidad, quienes colaboraron para garantizar el retiro seguro del vehículo siniestrado.

Las autoridades destacaron que la atención inmediata permitió evitar consecuencias mayores, especialmente por tratarse de una unidad que transportaba Gas L.P., material altamente inflamable que puede representar un riesgo significativo en caso de incendio.