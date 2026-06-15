Incendio en la Supermanzana 92 de Cancún moviliza a bomberos y salvan a un perro atrapado en el fuego

Los bomberos respondieron a un llamado de auxilio por un incendio que se registró en una vivienda de la Supermanzana 92, en donde rescataron a un perro de la raza Chihuahua, que permaneció por algunos momentos atrapado por las llamas en el interior del inmueble.

La emergencia se registró en un domicilio de la Manzana 85, en donde una mujer que se encontraba sola logró salir al momento del incendio, pero no pudo sacar a su mascota, cuando el fuego empezaba en una de las habitaciones.

Los vecinos que se percataron de la situación solicitaron auxilio al número de emergencias 911 y de esta manera, los elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a este punto de la ciudad, donde detectaron que las llamas se encontraban en una de las habitaciones.

Los “traga humo” desplegaron una línea de ataque para sofocar el fuego, mientras la propietaria les mencionó que su mascota se encontraba en el interior, debido a que se asustó por el incendio y se escondió en alguna parte, sin que pudiera localizarla.

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Debido a que la vivienda se llenó de humo, los bomberos tuvieron que utilizar sus mascarillas y equipo de respiración autónoma para ingresar al inmueble, en donde sofocaron las llamas que consumieron principalmente un colchón en una de las habitaciones, entre otras pertenencias.

Después de recorrer la vivienda, localizaron al canino, de color café y tuvieron que aplicarle maniobras de reanimación para que pudiera reacciones, luego de verse afectado por la inhalación de humo.

Después de que fue controlada la situación, el Cuerpo de Bomberos reportó que no hubo personas lesionadas y que el perro fue entregado a su propietaria, sin que se determinaran las causas que originaron el fuego.

Las llamas se registraron en una habitación de aproximadamente 3 x 4 metros, en donde se quemaron una cama y diversos objetos. Con la intervención de los bomberos se evitó que el siniestro se extendiera al resto de la vivienda.