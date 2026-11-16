Los remanentes del Frente frío número cinco con vientos de 37 a 46 km/h este lunes alargó una semana sin laborar los pescadores por olas de más de dos metres en el Canal de Yucatán, según informe meteorológico de la Secretaría de Marina (Semar) al pronosticar mantener esas mismas condiciones para este martes.

Pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció los primeros efectos del siguiente frente frío, el seis, pero con menor intensidad el miércoles y jueves, siguientes. Podría considerar reabrir el puerto la Capitanía si se cumple esa proyección, anticipa un funcionario.

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La autoridad portuaria mantuvo abierto a la navegación mayor, por lo que miles de visitantes nacionales y extranjeros disfrutaban este mediodía los atractivos de Isla Mujeres, como Playa Norte y Playa Centro, en medio de un sistema de seguridad, reportó Protección Civil.

Durante este fin de Semana de largo se mantuvo alta el flujo de viajeros al lugar, lo cual vino a mover la economía del destino, en circunstancia de movimiento alcista de la ocupación hotelera.