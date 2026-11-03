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Detienen a 219 personas y aseguran más de 3 mil dosis de droga en Quintana Roo

Entre los casos relevantes se encuentra la detención de presuntos integrantes de grupos dedicados al cobro extorsivo bajo la modalidad “Gota a Gota” y el decomiso de más de 900 gramos de marihuana en Cozumel.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

2 min

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Detienen a 219 personas y aseguran más de 3 mil dosis de droga en Quintana Roo
Detienen a 219 personas y aseguran más de 3 mil dosis de droga en Quintana Roo / Especial

Un total de 219 personas fueron detenidas en Quintana Roo del 26 de octubre al 1 de noviembre, como resultado de los operativos coordinados entre las instituciones de seguridad. Durante ese periodo también se aseguraron 3 mil 112 dosis de diversas sustancias ilícitas, se recuperaron 61 vehículos y se decomisó un arma de fuego, además de cargadores y cartuchos.

Durante la presentación de los resultados semanales, se informó que 27 personas fueron puestas a disposición por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, 30 por otros delitos del fuero común y dos por conductas delictivas cometidas por adolescentes.

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Entre los casos relevantes, se informó que el 26 de octubre, en Benito Juárez, fue detenido Diego Alejandro “N”, a quien le aseguraron 62 dosis de diversos narcóticos y una motocicleta. De acuerdo con las autoridades, presuntamente forma parte de un grupo dedicado a la extorsión mediante el cobro de préstamos “Gota a Gota”.

Ese mismo día, en Puerto Morelos, fue detenida Zuleika Dayanara, a quien le aseguraron 32 dosis de narcóticos. La mujer presuntamente estaría vinculada con actividades de venta y distribución de sustancias ilícitas en Felipe Carrillo Puerto.

El 27 de octubre, en Othón P. Blanco, fue detenido Roosevelt Giovanni, con 17 dosis de diversas sustancias. La autoridad señaló que había sido mencionado en denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales por su presunta participación en robos a casa habitación y allanamiento de morada en las colonias Adolfo López Mateos, Barrio Bravo y Centro.

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En Benito Juárez, el 29 de octubre fueron detenidos Alfonso Daniel “N” y Alejandro “N”, a quienes les aseguraron 145 dosis de narcóticos y un vehículo. La detención derivó de un reporte de robo de vehículo con violencia, en el que la víctima habría sido amenazada con un arma de fuego. Ese mismo día también fue detenido Luis Jhovaner, con 112 dosis de diversas sustancias; según el reporte, cuenta con antecedentes por delitos contra la salud.

Por otra parte, el 28 de octubre, en Cozumel, las autoridades aseguraron un paquete con más de 900 gramos de marihuana en la zona de playa de la carretera costera oriente.

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