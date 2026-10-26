Detienen a 246 personas y aseguran más de 43 mil dosis de drogas en Quintana Roo

Un total de 246 personas fueron detenidas en Quintana Roo del 19 al 25 de octubre, periodo en el que las autoridades también aseguraron 43 mil 537 dosis de diversas sustancias ilícitas, siete armas de fuego y recuperaron 67 vehículos.

Además 32 personas fueron puestas a disposición por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, 42 por otros delitos del fuero común y una por conductas delictivas cometidas por adolescentes.

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También se seguraron siete armas de fuego, así como cargadores, cartuchos y diversos artículos cuya posesión infringe la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el combate al narcomenudeo, los operativos permitieron asegurar 43 mil 537 dosis de diversas sustancias ilícitas. Además, se recuperaron 67 unidades vehiculares abandonadas, con reporte de robo o relacionadas con la probable comisión de otros delitos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado reportó 11 cateos y el cumplimiento de 23 órdenes de aprehensión entre el 19 y el 25 de octubre. De estas últimas, 87 por ciento correspondió a delitos de alto impacto.

La representación social también informó sobre 73 personas vinculadas a proceso y 10 sentencias condenatorias obtenidas mediante juicios orales durante la semana.

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Aseguran 31 ladrillos con polvo blanco en playas de Puerto Morelos

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y policías municipales aseguraron 31 ladrillos con polvo blanco en playas de Puerto Morelos, durante operativos realizados entre el 20 y el 21 de octubre, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la información presentada, el aseguramiento se realizó mediante acciones coordinadas en la zona costera, donde las autoridades localizaron los paquetes y procedieron a resguardarlos.

El material quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias e investigaciones necesarias. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el tipo de sustancia contenida en los ladrillos ni señala personas detenidas por estos hechos.