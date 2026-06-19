Departamento de Paseos Nikté en Cancún se incendia; reportan una persona lesionada

La mañana de este viernes se registró la movilización de elementos de Bomberos, paramédicos y autoridades, tras el reporte de un incendio al interior de un departamento del fraccionamiento Paseos Nikté, en la Supermanzana 255, dejando como saldo daños materiales y una persona lesionada.

El reporte fue realizado a través del número de emergencias 911, por lo que personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a los cuerpos de auxilio hacia la avenida Paseo Nikté, en la Supermanzana 255.

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Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que se trataba de un incendio dentro de un departamento, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos iniciaron de inmediato las labores para controlar y sofocar el fuego.

Durante las maniobras también participaron elementos de Protección Civil, quienes confirmaron que una persona resultó lesionada durante el siniestro. La víctima recibió los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, los bomberos continuaron las labores hasta extinguir por completo las llamas, evitando que el fuego se propagara a otros departamentos del edificio y generara una situación de mayor riesgo para los habitantes de la zona.

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Por su parte, elementos policiales acordonaron el área como parte de los protocolos de seguridad y para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar si el siniestro fue provocado por un cortocircuito, una fuga de gas o alguna otra situación al interior del inmueble.