Aunque la Organización Panamericana de la Salud retiró a México el pasado 17 de noviembre la certificación como país libre de sarampión, debido a que el virus se ha mantenido en transmisión durante 12 meses consecutivos, la Secretaría de Salud de Campeche aseguró que el brote está controlado en la entidad, donde se acumulan 11 semanas sin nuevos contagios y no existen casos activos de la enfermedad.

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El secretario estatal de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, reconoció que la pérdida del estatus sanitario responde al contagio sostenido registrado en el territorio nacional desde febrero de 2025, situación que también afectó a Estados Unidos y Bolivia. No obstante, sostuvo que el panorama en Campeche es distinto, pues las últimas semanas epidemiológicas se han mantenido sin nuevos casos y tampoco se han registrado defunciones por esta causa, a pesar de que en el país se registran más de 20 mil casos y cerca de 50 muertes.

El secretario de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, aseguró que el brote está controlado en la entidad. / Especial

Explicó que los contagios detectados anteriormente se concentraron principalmente en el corredor Escárcega y Santa Adelaida, donde se identificaron seis casos que fueron atendidos mediante cercos epidemiológicos y jornadas de vacunación. Precisó que varios contagios estuvieron relacionados con trabajadores procedentes de Guatemala, por lo que incluso establecieron acercamiento con el consulado de ese país para promover que las empresas que los contratan garanticen que lleguen vacunados o, de lo contrario, reciban la dosis al ingresar a la entidad. El último caso detectado fue el de una persona procedente de Veracruz, hace aproximadamente seis semanas.

El funcionario estimó que la cobertura de vacunación contra el sarampión en Campeche ronda el 70 por ciento, aunque reconoció que se trata de un cálculo. Ante ello, llamó a la población menor de 50 años que desconozca si cuenta con el esquema completo a acudir a cualquier unidad del sector salud, donde las dosis están disponibles gratuitamente. También recordó que, por el brote, se aplica una dosis cero a bebés de seis meses, antes de iniciar su esquema ordinario.

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Alvarado Rivadeneyra consideró que, con el reforzamiento de las campañas nacionales de inmunización y la vigilancia epidemiológica en las tres jurisdicciones sanitarias, México podría recuperar la certificación durante el segundo semestre de 2027. Para ello, deberá acreditar un año sin transmisión de sarampión, por lo que la ausencia de nuevos contagios será determinante para recuperar el reconocimiento internacional.

JGH