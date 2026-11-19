Un trabajador de una tienda GoMart fue golpeado y arrastrado por varios hombres durante la madrugada, luego de que les reclamara por presuntos daños ocasionados a uno de los cristales del establecimiento, ubicado sobre la avenida Huayacán.

La agresión quedó registrada en un video de una cámara de seguridad en el que se observa cómo varios sujetos se turnan para golpear y patear al joven hasta que finalmente huyen en una camioneta blanca.

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Los hechos ocurrieron en la tienda, situada en una esquina de la avenida Huayacán. De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados, aparentemente turistas extranjeros, llegaron a bordo de una camioneta y presuntamente ocasionaron daños a uno de los cristales del negocio.

Ante esta situación, el trabajador, salió del establecimiento para reclamarles por los daños y pedirles que se hicieran responsables. Sin embargo, el intercambio derivó en una confrontación física, como se observa en las imágenes.

En la grabación se aprecia inicialmente a cuatro hombres involucrados en una riña en el estacionamiento, mientras dos mujeres intentan separarlos. Durante el altercado, algunos de ellos se empujan contra uno de los cristales del establecimiento, tras lo cual sale el empleado.

Uno de los sujetos, quien vestía camisa blanca y pantalón negro, comienza a dialogar con el trabajador, pero cuando este aparentemente intenta tomar fotografías de la camioneta, el hombre lo sujeta de la camisa, lo arrastra y comienza a golpearlo.

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Posteriormente, otros dos individuos se suman a la agresión: uno con camisa blanca y calzado de suela azul y otro vestido completamente de negro, quien comienza a patearlo mientras permanece en el suelo.

La golpiza continúa durante varios minutos y se desplaza hacia las inmediaciones de una gasolinera ubicada frente a la tienda. Incluso, cuando la camioneta comienza a avanzar, otro hombre con camisa azul y pantalón beige interviene, aparentemente para retirar a uno de los agresores, pero la violencia continúa y el trabajador vuelve a recibir golpes y patadas.

Finalmente, los involucrados regresan a la camioneta blanca y abandonan el lugar a toda velocidad. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los presuntos responsables, si fueron localizados o si el trabajador presentó una denuncia ante las autoridades.