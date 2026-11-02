Joven albañil pierde tres dientes tras ser golpeado con un tubo en el panteón de Huay-Pix

Una jornada de limpieza en el cementerio de Huay-Pix terminó en agresión física luego de que un joven albañil fuera golpeado en el rostro con un tubo de fierro por dos hombres conocidos en la localidad, quienes escaparon con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades. El hecho ocurrió anoche en el poblado ubicado en el municipio de Othón P. Blanco y dejó a la víctima con lesiones en la boca.

De acuerdo con los primeros datos, el afectado, de nombre Claudio, de 22 años de edad y de oficio albañil, acudió al camposanto acompañado de algunos familiares con la intención de limpiar una tumba, una costumbre muy arraigada entre los habitantes de la región, como parte de las conmemoraciones por los fieles difuntos.

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Mientras el grupo realizaba las labores de mantenimiento, se les aproximaron dos personas a quienes los presentes identificaron por los nombres de Rafael y Luis. Según el relato recabado en el sitio, los dos sujetos llevaban consigo un tubo de fierro y, tras un altercado, arremetieron contra el joven.

El golpe más severo fue dirigido a la boca de Claudio, lo que le provocó la pérdida de tres piezas dentales. La riña, en la que llegaron a intervenir varias personas, generó momentos de tensión entre los asistentes al panteón, quienes presenciaron cómo el joven resultaba lesionado en un sitio que, por su naturaleza, suele ser de recogimiento y respeto.

Tras consumar la agresión, los presuntos agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, por lo que no fue posible su detención en el momento. Los familiares de la víctima, por su parte, optaron por no esperar el arribo de una ambulancia y trasladaron a Claudio por sus propios medios a recibir atención médica, a fin de que le valoraran las lesiones y atendieran la hemorragia y el daño dental.

Los familiares trasladaron al lesionado por sus propios medios para que recibiera atención médica / Especial

Elementos policiacos acudieron al lugar tras recibir el reporte de la riña y confirmaron que los presuntos responsables ya no se encontraban en el sitio. Con el propósito de dar con su paradero, los uniformados llevaron a cabo recorridos de vigilancia en los alrededores del cementerio y en calles aledañas de la comunidad; sin embargo, la búsqueda arrojó resultados negativos, por lo que los agentes se retiraron del área.

En cuanto a la situación legal del caso, se indicó que el lesionado debe acudir a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, trámite indispensable para que se inicie la carpeta de investigación y se pueda proceder formalmente contra quienes resulten responsables.

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Cabe señalar que, al tratarse de un hecho en el que la víctima sufrió lesiones visibles, el denunciante deberá aportar todos los elementos a su alcance, como certificados médicos, testimonios de los familiares presentes y los datos que permitan identificar plenamente a los agresores.

Será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer los motivos del ataque y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.