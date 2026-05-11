Ayuntamiento del Carmen acumula 35 PRAS bajo gestión de Gutiérrez Lazarus

Con Pablo Gutiérrez Lazarus el Ayuntamiento del Carmen y sus organismos descentralizados acumulan 35 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) entre 2022 y 2024, mismos por los cuales se han iniciado investigaciones que podrían generar sanciones a funcionarios.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Municipio del Carmen, en el ejercicio fiscal 2022 fueron 18 PRAS, en el 2023 se acumularon 8 y en el 2024 son 9 los procedimientos iniciados.

La Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) ha encontrado factores de riesgo en la administración carmelita, que podrían incidir en afectaciones a la hacienda pública, discrecionalidad en la toma de decisiones y falta de cumplimiento de objetivos.

Esto se da luego del inicio de un procedimiento de investigación por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam), con número de expediente 029/2026, para analizar el uso de recursos públicos en el Ayuntamiento del Carmen.

La Feccecam solicitó documentos que sustenten el gasto ejercido en los ejercicios fiscales de 2020 a 2026, junto con información de ampliaciones presupuestales y sus conceptos.

Cuentas públicas 2022 – 2024

El Ayuntamiento del Carmen suma observaciones por 170 millones 492 mil 499 pesos, divididas en:

53 millones 254 mil 288 pesos en 2022

79 millones 059 mil 667 pesos en 2023

38 millones 178 mil 544 pesos en 2024

En el 2022, la cantidad más elevada observada fue al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), donde se ejercieron de manera injustificada 25 millones 777 mil 855.04 pesos de recursos federales.

En el 2023, la cifra más alta fue de 43 millones 405 mil 677 pesos por apoyos extraordinarios a juntas municipales y organismos desconcentrados, además de adquisición de bienes y servicios con irregularidades, incluyendo incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el 2024, el monto más grande fue de 20 millones 145 mil 003 pesos, derivados de ingresos excedentes de libre disposición del ejercicio 2023, que debieron pagarse con recursos del ejercicio fiscal 2024. Los conceptos pagados fueron de nómina y recursos operativos.