Muchas familias de Playa del Carmen, por necesidad de llevar el pan de cada día a sus hogares, se ven obligadas en dejar solos a sus hijos pequeños en sus casas para poder trabajar, el problema es que los ponen en peligro, relató el comandante de Bomberos, Yivi Méndez.

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Recordó que durante el siniestro en un departamento en recientes días en el fraccionamiento Paseos Xcacel de esta ciudad, un vecino reaccionó de inmediato al percatarse de que en un departamento vecino al que ardía en llamas había una niña menor de edad y la rescató, no sabemos de los padres, y por qué estaba sola, comentó.

En esta ciudad que la vida es muy cara, los padres trabajan para ganarse el pan de cada día, el dinero no alcanza para pagar guarderías privadas, y optan por dejar solos a los hijos, pero esto es una mala decisión, porque ante cualquier situación los ponen en peligro, describió.

Dijo que de enero al 20 de noviembre de este 2026, el cuerpo de Bomberos ha brindado 3,900 servicios, un promedio de 5 a 10 diarios de los cuales todos los días uno es falso, nuestro servicio es atender las emergencias, pero no le damos seguimiento a los casos cuando se encuentran niños solos en las casas, comentó.

En ese contexto, el comandante de Bomberos, hace el llamado a la población a no dejar solos a sus hijos pequeños, ya que un descuido en el domicilio puede provocar incendios.

JGH