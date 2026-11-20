En un golpe contundente contra las estructuras del narcotráfico que operan en la entidad, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de 644 kilos 284 gramos 455 miligramos y 13 unidades de diversas drogas, además de la destrucción total de 853 objetos relacionados con la comisión de distintos delitos federales.

​El cargamento destruido estaba compuesto principalmente por alrededor de 440 kilos de marihuana, 117 kilos de cocaína de alta pureza y 81 kilos de tetrahidrocannabinol delta 8 (THC), además de otras sustancias ilícitas cuya suma conformó el peso total eliminado. Todo el material fue reducido a cenizas bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión legal para evitar cualquier desvío o reutilización en el mercado negro.

​La diligencia tuvo lugar en las instalaciones de la 10/a. Brigada de Policía Militar, ubicadas en la Zona Continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. El despliegue operativo se realizó en estrecha coordinación interinstitucional con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), quienes resguardaron el perímetro durante toda la jornada.

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​Para garantizar la legalidad y transparencia del procedimiento, agentes del Ministerio Público Federal encabezaron las labores de identificación, conteo y pesaje previo a la quema. En estas tareas participaron de manera conjunta elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos especializados de la institución y personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quienes dieron fe del cumplimiento normativo.

​El evento contó también con la presencia de Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), así como de altos mandos y representantes de las fuerzas federales desplegadas en la región, refrendando la vigilancia interna y el compromiso contra la impunidad.

​De acuerdo con las autoridades, tanto los estupefacientes como los 853 objetos del delito destruidos son resultado de los diversos aseguramientos y operativos ejecutados mediante el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, integrados por el Gabinete de Seguridad federal, la propia FGR y las corporaciones de seguridad pública del estado de Quintana Roo.