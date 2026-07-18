Choque frontal y volcadura en la carretera 307 deja dos heridos a la altura de Paamul

Aparatoso accidente registrado la mañana de este sábado sobre la carretera federal 307, a la altura del poblado de Paamul, dejó como saldo dos personas lesionadas, daños materiales de consideración y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

Noticia Destacada Calor golpea con fuerza a Quintana Roo: encabeza casos de quemaduras solares en México

El percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta color azul circulaba de sur a norte con dirección a Playa del Carmen. De acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Nacional División Carreteras, por causas que aún forman parte de la investigación, el automovilista perdió el control de la unidad, cruzó el camellón central e invadió los carriles del sentido contrario.

En ese momento impactó de frente a un Volkswagen Jetta color blanco que transitaba de norte a sur sobre su carril, provocando un fuerte choque que prácticamente destrozó la parte frontal de ambas unidades.

La magnitud del impacto ocasionó que el vehículo azul saliera proyectado y diera varias volteretas antes de terminar volcado entre la maleza, a un costado de la carretera. El otro automóvil quedó severamente dañado sobre la carpeta asfáltica, obstruyendo parcialmente la circulación.

Testigos del accidente solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que en cuestión de minutos arribaron paramédicos de una empresa privada, quienes encontraron a los conductores con diversas lesiones y procedieron a brindarles atención prehospitalaria.

Después de ser estabilizados, ambos fueron trasladados en ambulancias a hospitales de Playa del Carmen para recibir atención médica especializada. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades informaron que los dos permanecían con vida y bajo observación médica, sin que se revelara oficialmente la gravedad de sus lesiones.

Mientras se realizaban las labores de rescate y atención a los lesionados, elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de seguridad para controlar el tránsito vehicular y prevenir nuevos accidentes, ya que la circulación se vio parcialmente afectada durante varias horas.

Posteriormente, con apoyo de grúas, los vehículos fueron retirados del lugar y trasladados al corralón correspondiente, donde quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Ambas unidades fueron declaradas como pérdida total debido a los severos daños estructurales ocasionados por el impacto. Aunque el accidente dejó una escena de gran destrucción, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales, por lo que el saldo final fue de dos personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales.

JGH