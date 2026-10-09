Creyó que su pareja estaba secuestrada, pero ella trabajaba en otra colonia

Un hombre en la avenida Constituyentes del 74 creyó durante unos minutos que su pareja estaba en manos de criminales. Mientras tanto, ella manejaba por otra colonia, también presionada por un desconocido que le exigía dinero. Ninguno de los dos depositó un peso gracias a la intervención del Grupo Centurión, que los localizó a salvo y evitó una posible pérdida de hasta 150 mil pesos.

Todo comenzó con un reporte al 911 que alertó sobre una extorsión en las inmediaciones de la avenida Constituyentes, en Chetumal. El afectado había recibido una llamada por WhatsApp de un sujeto que se presentó como integrante de un grupo delictivo, aseguró tener secuestrada a su pareja y le exigió 100 mil pesos a cambio de liberarla. La amenaza, dicha con tono seguro y sin darle espacio a pensar, fue suficiente para sembrar el pánico.

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Cuando los agentes llegaron, el hombre seguía en línea con el supuesto secuestrador. Los policías le pidieron que colgara y le explicaron que podía tratarse de un engaño, una modalidad conocida como secuestro virtual, en la que nadie ha sido privado de la libertad y el delincuente se vale del miedo para obtener depósitos rápidos. Al preguntarle por su pareja, el hombre contó que ella trabajaba como conductora de una plataforma de transporte y que había salido a atender un servicio en la colonia El Edén.

Con ese dato, los uniformados se movilizaron hacia la zona para ubicarla. Ya en ese punto se supo que la mujer también era blanco de la maniobra, ya que mientras realizaba el servicio, recibió llamadas por WhatsApp de otra persona que la amenazó y le exigió 50 mil pesos. Ante la presión, salió de la colonia, y ahí fue alcanzada por los policías, quienes le aclararon que se trataba de una extorsión telefónica y la ayudaron a cortar la comunicación.

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Ambos fueron localizados sin lesiones, recibieron acompañamiento y orientación para prevenir casos similares. Según el reporte, al no hacerse ningún depósito, se evitó una afectación económica que habría alcanzado los 150 mil pesos entre las dos exigencias.

Policías señalaron que el caso muestra cómo los extorsionadores aíslan a sus víctimas en lugares distintos y las contactan por separado para que ninguna pueda desmentir al otro.

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Para quienes trabajan con plataformas de transporte, que reciben llamadas y mensajes de desconocidos como parte de su rutina, el riesgo es mayor. La autoridad afirmó que lo recomendable, ante una amenaza de este tipo, es colgar, comunicarse directamente con el familiar supuestamente secuestrado y marcar al 911 antes de realizar cualquier depósito.

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