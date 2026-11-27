Con una extensión de más de 1.2 millones de metros cuadrados, capacidad para recibir hasta 40 mil personas y tres escenarios rodeados de vegetación y cuerpos de agua, UX Arena será un nuevo complejo de espectáculos en Tulum, desarrollado por Universal Xperience (UX), empresa detrás de Zamna Festival y otras marcas de entretenimiento.

Su superficie equivale a aproximadamente 122 hectáreas, mientras que su capacidad de asistentes representa alrededor de dos Palacios de los Deportes, cuatro Auditorios Nacionales o más de cuatro Foros GNP de Mérida, de acuerdo con las referencia de estos espacios.

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El proyecto contempla tres escenarios: Arena Stage, destinado a conciertos y producciones de gran formato; Garden Stage, rodeado de vegetación y enfocado en sesiones musicales y actividades durante el día; e Island Stage, ubicado junto a un cuerpo de agua para presentaciones especiales y eventos de menor escala.

Además, contará con una zona central de alimentos y bebidas, tiendas, espacios de descanso, servicios médicos y 65 mil metros cuadrados de estacionamiento, con áreas generales, VIP y para mesas.

UX Arena es desarrollado por Universal Xperience, compañía mexicana especializada en entretenimiento en vivo que agrupa distintas marcas y proyectos, entre ellos Zamna, festival de música electrónica que nació en Tulum y que utilizará el nuevo complejo para celebrar su décimo aniversario, del 31 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

El proyecto contempla tres espacios principales: Arena Stage, Garden Stage e Island Stage, distribuidos entre vegetación y cuerpos de agua / Especial

Alertan por afectaciones ambientales

Sin embargo, la construcción del complejo también ha generado preocupación por su cercanía con zonas de importancia ecológica. El ambientalista Elías Siebenborn, integrante del colectivo Cenotes Urbanos, advirtió que el proyecto se encuentra aproximadamente a 500 metros de uno de los puntos con mayor registro de fauna silvestre mediante cámaras trampa y a unos 80 metros de un cenote de grandes dimensiones.

El activista señaló que la operación de un recinto con capacidad para 40 mil personas podría ocasionar afectaciones por el ruido, la iluminación artificial, la generación de basura y los desechos sanitarios, además de representar riesgos para la calidad del agua subterránea si no se implementan medidas adecuadas para el tratamiento de aguas residuales.

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Siebenborn consideró que la concentración de miles de asistentes y la realización de espectáculos multitudinarios podrían alterar los hábitos de alimentación, descanso y desplazamiento de los animales que habitan en esta región de Tulum.

Ante estas advertencias, permanece el cuestionamiento sobre las medidas ambientales y las garantías que deberán aplicarse para evitar afectaciones al cenote y a los corredores de fauna silvestre cercanos al nuevo complejo.