Viva Aerobus inaugura ruta directa entre Cancún y Acapulco

La aerolínea Viva Aerobus puso en marcha una nueva ruta directa entre Cancún y Acapulco, con la que amplía las opciones de conectividad entre el Caribe mexicano y el Pacífico. El servicio busca facilitar el intercambio de visitantes y fortalecer la actividad turística, comercial y de servicios entre ambos destinos.

La inauguración contó con la participación de autoridades de Quintana Roo y Guerrero, quienes destacaron la importancia de estrechar los vínculos entre ambas ciudades. Durante el acto también se recordó el apoyo que el Caribe mexicano brindó al puerto de Acapulco tras los huracanes Otis y John.

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En representación de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, el secretario de Turismo, Noé Peralta Herrera, participó en el corte de listón junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Viva Aerobus, Jesús Horacio González Delgadillo.

Peralta Herrera destacó la solidaridad de Quintana Roo con Acapulco y expresó: “Cuando Acapulco necesitó de México, Cancún estuvo ahí. Hoy queremos corresponderles abriendo nuestras puertas y compartiendo con ustedes lo mejor de nuestro hogar”.

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El secretario de Turismo señaló que el vuelo directo permitirá estrechar los vínculos entre ambos destinos, facilitar la llegada de visitantes y generar oportunidades para los sectores comercial y de servicios.

Como parte de las actividades inaugurales, la alcaldesa Abelina López Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezarán la recepción del vuelo en Acapulco.