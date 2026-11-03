Trabajador resultó herido durante un ataque a balazos en una taquería de Cancún

Una agresión a balazos se registró la madrugada de este martes en una taquería de la Supermanzana 202, lo que dejó con varias lesiones a uno de los trabajadores, quien fue trasladado de emergencia en una ambulancia al Hospital General.

Las primeras investigaciones señalaron que el agraviado, de 39 años de edad, tenía unos dos meses de haber salido del Centro de Reinserción Social (CERESO), sin que se conozca si la agresión tuvo relación con una posible venganza por sus antecedentes delictivos.

Noticia Destacada Quintana Roo registró 25 homicidios dolosos en octubre, superando la cifra oficial de 13 casos

El ataque se registró poco después de las 3 de la madrugada en una taquería que se localiza en la Manzana 11, cuando las actividades de venta ya habían concluido y el empleado se encontraba realizando labores de limpieza.

De manera preliminar se indicó que el agraviado sufrió tres heridas de proyectil de arma de fuego y fue trasladado por una ambulancia al Hospital General, para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones, pero aparentemente el lesionado no quiso proporcionar información sobre lo sucedido.