Cables sueltos en calles de Chetumal provocaron dos accidentes de motociclistas en cuatro días

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes tras derrapar sobre la avenida Bugambilias, entre Francisco May y Rafael E. Melgar, luego de encontrarse con un cable que colgaba a media calle. Es el segundo percance de este tipo que se registra en la ciudad en lo que va de la semana.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven conductor circulaba por el tramo cuando el cable, suspendido a una altura que quedó a la del cuello de quien va sobre una motocicleta, lo alcanzó de frente.

Noticia Destacada Camioneta repartidora vuelca tras choque en el cruce de Insurgentes y Héroes, en Chetumal

Testigos refirieron que estuvo a punto de sufrir una lesión de gravedad en la garganta. Tras el impacto perdió el control de la unidad, derrapó sobre el pavimento y quedó tendido en el arroyo vehicular.

Paramédicos que acudieron al lugar lo valoraron y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Vecinos y automovilistas que transitan por la zona señalaron que los cables sueltos son cada vez más comunes en distintos puntos de Chetumal, al grado de que algunos ciudadanos los han comenzado a llamar telarañas por la forma en que se enredan y cuelgan sobre las calles. Para quienes viajan en motocicleta, el riesgo aumenta porque estos cables son difíciles de distinguir, sobre todo por la noche o en zonas con poca iluminación.

El antecedente más cercano ocurrió el pasado 31 de octubre, en la colonia Francisco J. Mújica. Ese día, otro motociclista resultó lesionado después de derrapar sobre el pavimento al no distinguir unos cables que colgaban a baja altura, en plena oscuridad. En aquella ocasión, el conductor tampoco alcanzó a ver el obstáculo a tiempo.

Noticia Destacada Ciclista cae al pavimento tras atorarse su llanta en una coladera de Chetumal

Con el de hoy suman dos accidentes en cuatro días con una causa similar: cableado suspendido a baja altura sobre la vía pública. En ambos casos, las víctimas fueron personas que circulaban en motocicleta, el tipo de vehículo más expuesto a este tipo de obstáculos por la posición del conductor, que va sin protección frontal.

Elementos de tránsito recomendaron a los motociclistas reducir la velocidad, extremar precauciones al circular de noche y reportar a las autoridades cualquier cable que se observe colgando sobre la vía.