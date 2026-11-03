Localizan con vida a ex elemento de la Guardia Nacional privado de la libertad en Chetumal

Un hombre retirado de la Guardia Nacional, privado de la libertad el 27 de octubre, fue localizado sano y salvo dos días después, mientras la Fiscalía General del Estado enfoca sus pesquisas en un conflicto de carácter personal y pasional como posible origen de los hechos.

De acuerdo con la información oficial, el afectado es un exintegrante de la corporación federal que se encuentra en situación de retiro y que, días antes del incidente, había renunciado a su empleo en una tienda de autoservicio de la ciudad. Por seguridad y por el curso de la investigación, la autoridad no ha difundido su identidad.

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El episodio se reportó a través del número de emergencias 911. Según los datos aportados, el hombre circulaba por la avenida De los Límites a bordo de un vehículo Chevrolet color rojo cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes descendieron de dos camionetas blancas con vidrios polarizados. Los agresores lo obligaron a abordar una de las unidades y se retiraron del sitio, dejando su vehículo abandonado sobre la vialidad, circunstancia que permitió a las corporaciones confirmar la denuncia.

Tras el reporte, se activó un despliegue en el que participaron los grupos de inteligencia institucional, que realizaron operativos e intervenciones durante las horas siguientes. Esas acciones derivaron en la ubicación de la víctima con vida el 29 de octubre por la mañana, en la colonia Benito Juárez, zona en la que, de acuerdo con la Fiscalía, había sido privado de su libertad.

Una vez rescatado, el hombre fue valorado y se le brindó la atención correspondiente, además de que se tomaron las declaraciones necesarias para integrar la carpeta de investigación.

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A partir de esos primeros datos, la dependencia informó que la principal línea de indagatoria apunta a un conflicto de índole personal y pasional. Las autoridades subrayaron que las diligencias permanecen abiertas con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables de la privación ilegal de la libertad.

En ese sentido, precisaron que no se han reportado personas detenidas por el momento y que se mantiene el sigilo correspondiente para no comprometer el desarrollo de la investigación ni el eventual proceso penal. Finalmente, la Fiscalía informo que la investigación continuará para determinar quiénes participaron en el hecho y cuál fue el papel de cada uno.