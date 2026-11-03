IMSS Bienestar descarta robo de equipo de ultrasonido del Hospital O'Horán de Mérida

La totalidad de los equipos de ultrasonido del Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán permanece en sus instalaciones, aseguró IMSS-Bienestar, luego de que circulara una versión sobre el supuesto robo de uno de estos dispositivos médicos en Yucatán.

De acuerdo con la institución, la revisión del inventario hospitalario permitió comprobar que los aparatos se encuentran en la unidad médica, por lo que descartó que se haya registrado la desaparición o sustracción de alguno.

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La versión sobre el presunto robo fue desmentida por el organismo, que pidió a la población no compartir información incorrecta sobre el funcionamiento, los recursos y el equipamiento de los servicios hospitalarios.

Los ultrasonidos forman parte de las herramientas de diagnóstico utilizadas por el personal médico para examinar a los pacientes y apoyar la detección y valoración de distintas condiciones de salud.

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El caso generó atención debido a que el O’Horán es uno de los hospitales de referencia en Yucatán, donde se brinda atención médica especializada a la población yucateca.