Detienen a tres integrantes de “gota a gota” con drogas en Tulum y Playa del Carmen

Tres ciudadanos colombianos fueron detenidos en Tulum y Playa del Carmen por su probable participación en delitos contra la salud y su presunta relación con actividades de narcomenudeo, extorsión y préstamos de dinero con cobros excesivos de intereses, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los detenidos fueron identificados como Yeferson Andrés “N”, de 35 años; Luz Karime “N”, de 32 años, y Dennis Stiven “N”, de 25 años. De acuerdo con la información presentada durante la Mesa de Seguridad, las detenciones ocurrieron el 19 de octubre en dos acciones distintas, una sobre la carretera Chetumal-Cancún, en Tulum, y otra en el fraccionamiento Villas del Sur, en Playa del Carmen.

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Durante los operativos, las autoridades aseguraron 95 bolsas con marihuana, 30 con cristal y 30 con crack, además de un automóvil Hyundai Grand i10 gris, 10 tarjetas de circulación con la leyenda “préstamos al instante” y varios teléfonos celulares.

La Fiscalía señaló que los investigados presuntamente pertenecen a un grupo dedicado al narcomenudeo, la extorsión y los préstamos inmediatos de dinero con intereses excesivos, cuyos cobros se realizarían mediante violencia, despojo e intimidación contra quienes solicitan estos créditos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien les impuso prisión preventiva justificada mientras se determina su situación jurídica.