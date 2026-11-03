Persecución policial termina en balacera y con una persona sin vida en Francisco Uh May

Una persecución policial contra una pareja presuntamente involucrada en un asalto cometido en la comunidad de Cobá terminó en un enfrentamiento a balazos en Francisco Uh May, donde una persona perdió la vida y otra fue detenida. Los hechos provocaron una intensa movilización de elementos de seguridad de distintas corporaciones, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron cerca de la media noche cuando los sospechosos viajaban a bordo de una camioneta compacta y presuntamente habían cometido un robo en Cobá, para posteriormente escapar con dirección hacia Tulum.

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Ante esta situación, elementos de la Policía Municipal Preventiva destacamentados en la zona de transición alertaron a sus compañeros de Macario Gómez y Francisco Uh May, con la finalidad de establecer un operativo que permitiera localizar e interceptar la unidad señalada.

La persecución habría culminado en Francisco Uh May, donde los agentes lograron ubicar el vehículo y marcaron el alto a sus ocupantes. Sin embargo, según los primeros reportes, el conductor desobedeció las indicaciones y presuntamente abrió fuego contra los uniformados, quienes respondieron a la agresión.

Durante el intercambio de disparos, uno de los sospechosos habría resultado herido de muerte, mientras que la segunda persona fue asegurada por las autoridades.

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Trascendió que dentro de la camioneta en la que viajaban los presuntos responsables fue localizada un arma larga, aparentemente un fusil de asalto conocido como cuerno de chivo, aunque esta información todavía deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales. Hasta el momento tampoco se ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas ni las circunstancias precisas en las que ocurrió el enfrentamiento.

Tras los hechos, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal Preventiva, Policía Estatal y efectivos del Grupo Jaguar, quienes respondieron a la solicitud de apoyo de los agentes que participaron en la persecución.

Se espera la intervención de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales. Tanto el presunto asalto como las circunstancias del enfrentamiento y el saldo reportado permanecen sujetos a confirmación oficial.