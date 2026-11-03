Camión de personal del Hotel Conrad se accidenta en tramo Carrillo Puerto Tulum; hay dos heridos

Dos personas resultaron lesionadas luego de que una unidad de transporte de personal se saliera de la carretera federal 307, en el tramo Felipe Carrillo Puerto–Tulum, aproximadamente a la altura del kilómetro 214, donde el conductor perdió el control del vehículo, ingresó a una zona de maleza y terminó impactándose contra un árbol. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de seguridad, quienes acudieron para brindar atención a los ocupantes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, se trató de una unidad marca Aiko, color blanco, perteneciente al Servicio de Transporte Público Federal, que trasladaba trabajadores desde una comunidad de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto hacia el hotel Conrad, ubicado en las inmediaciones de Chemuyil. El vehículo circulaba con dirección a Tulum cuando ocurrió el percance, aproximadamente cuatro kilómetros al sur de la laguna Kaan Luum, en una zona donde existen desniveles entre la carpeta asfáltica y el acotamiento.

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Según la versión proporcionada por el conductor, el accidente ocurrió cuando intentó ceder el paso a otro vehículo, por lo que se orilló demasiado hacia el costado de la carretera. Presuntamente, la diferencia de altura entre el pavimento y el terreno provocó que perdiera el control de la unidad, la cual avanzó varios metros fuera de la cinta asfáltica, descendió hacia una hondonada y finalmente chocó contra un árbol, donde quedó detenida entre la vegetación.

Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, acudieron paramédicos de la empresa Hospital de Tulum, quienes valoraron a los ocupantes y confirmaron que dos personas presentaban diversas contusiones como consecuencia del impacto. Ambos lesionados fueron estabilizados y trasladados al Hospital de Tulum para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad. De manera preliminar, las autoridades señalaron que las víctimas se encontraban policontundidas.

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Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y personal de Protección Civil también acudieron al sitio para atender la emergencia y verificar las condiciones en las que terminó la unidad.

El accidente dejó daños materiales en el vehículo, principalmente por el impacto contra el árbol. Aunque la versión inicial apunta a una maniobra para permitir el paso de otro automóvil, corresponderá a las autoridades competentes determinar las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se reportaron víctimas mortales.